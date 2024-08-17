"Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности!" - добавил омбудсмен.

Видео, изображающее, как утверждается, насаженную на шест отрезанную голову украинского военного, сначала появилось в Telegram-канале "Тройка". На записи, длящейся 11 секунд, одетый в военную форму человек, лицо которого закрыто, а голос изменен, говорит в камеру: "Сегодня у некоторых из вас снесло голову от нашего наката. Так будет каждую нашу встречу". За его спиной виден высокий шест, на который насажен предмет, напоминающий голову. При этом онлайн-издание "Медуза" обращает внимание на то, что "цвета в видео сильно откорректированы, разглядеть детали в этом качестве невозможно", а "личность военного в видео не подтверждена".