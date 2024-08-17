Фото Rolls Royce стоимостью более полумиллиона евро привлек внимание зевак в Старом городе Таллинна

Дорогое и поразительное купе - первый полностью электрический автомобиль британского автопроизводителя, запас хода которого на одной зарядке составляет около 500 километров. Полная масса автомобиля составляет 3,4 тонны, что чуть меньше 3,5-тонного лимита полной массы для грузовиков и других рабочих автомобилей, требующих лицензии категории C.