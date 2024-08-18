В космосе никто не услышит твой крик… снова. В кинотеатрах Латвии и мира - новая часть кинофраншизы "Чужой", режиссера которой благословил сам автор культового оригинала Ридли Скотт - "Чужой: Ромул". Нужно ли смотреть новинку всем поклонникам жанра космохоррора или после нескольких неудачных продолжений серию стоит окончательно погрузить в криосон - разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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"Чужой: Ромул": как к нам вернулся самый жуткий монстр в истории кино
Альварес же, следуя опыту работы над "Зловещими мертвецами" и "Не дыши", провел над "Чужими" неожиданный эксперимент - сделал из нового фильма подростковый слэшер. Герои "Чужого: Ромул" - не офицеры межзвездной корпорации Weyland-Yutani, морпехи, суровые зэки или ученые, а молодые люди едва за двадцать, вынужденные спасаться от преследующего их внеземного маньяка. Рейн же в исполнении Кейли Спейни (недавняя "Гражданская война") пополнила коллекцию главных героинь серии, где протагонистом с первой части традиционно выступает именно женщина.
Смени космическую станцию на лагерь бойскаутов, а ксеноморфов - на безликого убийцу - вот вам и эталон классического ужастика из 80-х.