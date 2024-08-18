"Чужой: Ромул": как к нам вернулся самый жуткий монстр в истории кино

Альварес же, следуя опыту работы над "Зловещими мертвецами" и "Не дыши", провел над "Чужими" неожиданный эксперимент - сделал из нового фильма подростковый слэшер. Герои "Чужого: Ромул" - не офицеры межзвездной корпорации Weyland-Yutani, морпехи, суровые зэки или ученые, а молодые люди едва за двадцать, вынужденные спасаться от преследующего их внеземного маньяка. Рейн же в исполнении Кейли Спейни (недавняя "Гражданская война") пополнила коллекцию главных героинь серии, где протагонистом с первой части традиционно выступает именно женщина.