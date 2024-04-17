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В США - гражданская война! Об этом новый голливудский фильм, который активно продвигают в РФ

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Кейли Спейни и Кирстен Данст в фильме "Гражданская война"
Кейли Спейни и Кирстен Данст в фильме "Гражданская война" Фото: SCANPIX

В кинотеатрах Латвии - новый фильм визионера Алекса Гарленда ("Из машины", "28 дней спустя") о вновь разгоревшейся в США гражданской войне. Почему авторы картины - бескомпромиссные смельчаки на службе народа и насколько иронично выглядит прокат картины в воюющей России - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

  • "Гражданская война"/Civil War
  • США, Великобритания, 2024
  • Триллер, драма, боевик
  • Режиссер: Алекс Гарленд
  • В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Ник Офферман, Джесси Племонс
  • Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas

США, недалекое будущее. Глава государства (Ник Офферман) распустил ФБР, применил военную силу против гражданских и объявил о третьем президентском сроке, после чего в стране разгорается гражданская война. Объединенные силы Калифорнии и Техаса окружили Вашингтон и готовятся к штурму.

Тем временем в столицу с намерением взять последнее интервью у президента (которого наверняка вскоре убьют) отправляются фоторепортер Ли (Кирстен Данст), журналисты Джоел (бразилец Вагнер Моура) и Сэмми (Стивен Хендерсон), а также начинающий фотожурналист Джесси (Кейли Спейни). Для этого четверке придется преодолеть небольшой, но кишащий солдатами и вооруженными повстанцами путь до столицы агонизирующих США.

Кадр из фильма Алекса Гарленда "Гражданская война"
Кадр из фильма Алекса Гарленда "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Британец Алекс Гарленд - большой любитель фантастики, даже когда она рядится в одежды страшилки ("Род мужской") или антиутопии (дебютный "Пляж"). Он же, несмотря на, казалось бы, кассовую природу жанра и впечатляющий бюджет нового фильма, остается чистым автором с собственным почерком и склонностью к минимализму. Вот и "Гражданская война" стоимостью в 50 миллионов объединила в себе две условные противоположности и стала самым дорогостоящим проектом независимой студии А24.

Но фантастика ли это? Казалось бы, экспозиция фильма вполне себе навеяна новостными сводками - про экстремальную поляризацию общества в США говорят давно, а количество горячих точек на планете со временем, кажется, только увеличивается. Так почему же внешние конфликты не могут перерасти во внутренние?

Кирстен Данст в фильме "Гражданская война"
Кирстен Данст в фильме "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Гарленд, однако, даже здесь остается отстраненным - США в "Гражданской войне" оказываются расколоты не по привычной линии разграничения Севера и Юга, а аж на несколько частей, включая Штаты лоялистов, Западные силы, Альянс Флориды и Новую народную армию.

О прямых причинах вооруженного восстания и военных преступлений режиссер также жеманно умалчивает. С одной стороны, кому какое дело? Ведь и кино не совсем об этом. С другой - новости под рукой у каждого зрителя, и лента пугающих событий за рубежом даст фору даже военному триллеру. Значит, и причину братоубийства можно додумать самостоятельно, что делает задумку Гарленда лишь пластичнее.

Кадр из фильма Алекса Гарленда "Гражданская война"
Кадр из фильма Алекса Гарленда "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Это же незнание лишний раз подчеркивает растерянность героев на терзаемой войной земле, где смертельная опасность скрывается за каждым поворотом. Лучше всего это иллюстрирует демонический эпизодический персонаж Джесси Племонса - ультранационалист-ополченец, чистый маньяк, который на утверждение героев о том, что они американцы, спрашивает: "Какие именно американцы?".

Другой подобный и полный саспенса эпизод - встреча со снайпером на площадке бывшей рождественской ярмарки - рождает другой потрясающий диалог. На вопрос журналистов о том, кто отдает приказы двум отстреливающимся солдатам, один из них лениво, будто ребенку, отвечает: "Никто не отдает нам приказов. Кто-то пытается убить нас. Мы пытаемся убить их".

Кейли Спейни и Вагнер Моура в фильме "Гражданская война"
Кейли Спейни и Вагнер Моура в фильме "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Все это - под заевшую пластинку рождественских песенок и статуй Санта-Клауса. Вот вам и деструктуризация американского мифа. Какие еще могут быть вопросы о сторонах конфликта?

Но даже вооруженные люди - не единственные, кто вызывает вопросы во вселенной "Гражданской войны". Герои на пути в Вашингтон побывают как на условно нейтральной территории, так в тылу и даже на "передке", где встретят множество людей с разным отношением к происходящим событиям.

Ник Офферман в роли президента США в фильме "Гражданская война"
Ник Офферман в роли президента США в фильме "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Номер один в этом списке - свернувший с демократического пути глава государства в точном исполнении Ника Оффермана, запоминающаяся харизма которого роднит артиста с немолодыми американскими ультрапатриотами-милитаристами (преимущественно южанами). Таким актер чаще всего предстает на телевидении - в ситкоме "Парки и зоны отдыха", драматичном "Фарго" и нашумевшем эпизоде о гомосексуалах в недавней экранизации The Last of Us. В контексте последнего заметно движение даровитого артиста в сторону драматичных ролей.

Не менее критично Гарленд, которого временами вполне справедливо обвиняют в графомании, относится к журналистам - даром что они главные герои. Ли, Джоел, Сэмми и Джесси - настоящие художники, мастера своего дела, для которых работа - страсть, наркотик, источник адреналина и азарта (как для некоторых солдат - война).

Но не становятся ли они, таким образом, соучастниками военных действий, и главное - способна ли их работа сократить количество насилия и жестокости в мире? Этими вопросами и задается главная героиня Ли - ее метаморфоза в течение истории остается пусть простой, зато эффектной.

Кирстен Данст в фильме "Гржданская война"
Кирстен Данст в фильме "Гржданская война" Фото: SCANPIX

Контрастно на ее фоне выделяется начинающий фотограф Джесси - хрупкая, неопытная фанатка ветерана военной журналистики Ли в исполнении Кейли Спейни - молодой актрисы, впрочем, уже получившей приз в Венеции за роль супруги Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы "Присцилла".

Именно она способна на секунду остановить бешеный темп фильма, представив его события в виде только что сделанных фотографий, и именно ее ожидает головокружительный фоторепортаж в кульминации истории - во время масштабного, гипнотического и сложнейшего экшн-эпизода штурма центра Вашингтона. Однако Джесси не повторяет путь Флёры из "Иди и смотри" - ее изменения на фоне нечеловеческой жестокости и культа оружия оказываются куда более противоречивыми.

Кейли Спейни в фильме "Гражданская война"
Кейли Спейни в фильме "Гражданская война" Фото: SCANPIX

По сути же, единственные положительные герои "Гражданской войны" - волонтеры Красного Креста, пытающиеся преуменьшить количество страданий и хоть как-то помочь попавшим в беду. Им же - тем, кто не воюет и не пытается извлечь из войны выгоду - в фильме уделено показательно мало времени - буквально несколько секунд. В реальности, построенной на жестокости, им просто не остается места.

В остальном же "Гражданская война" - зрелище исключительно не для детей. Трудно вспомнить другой фильм, где так буквально ощущалась бы разлитая в воздухе опасность, хаос бессмысленной жестокости и внесудебных казней - за каждым поворотом, в каждом шорохе, каждом случайном встречном. На ум приходит только враждебная земля залитой солнцем Чечни в "Войне" Алексея Балабанова, где смешение "своих" и "чужих" было не менее запутанным.

Кстати, любопытная судьба ожидала "Гражданскую войну" именно в России, где ее выпустили под заголовком "Падение империи". Очень творческий подход.

В сегодняшней РФ только рады показать пылающий Вашингтон и "преступления американских вояк", но Гарленд, к неудовольствию Кремля, вовсе не полезный идиот, и солдаты-садисты у наскоро вырытых братских могил в фильме вызывают ассоциации именно с российскими военнослужащими, а разрушенные города и трупы на дорогах - с Украиной после нападения РФ.

Остается надеяться, что как можно больше российских зрителей поймет, о чем на самом деле это кино.

Вердикт: "Гражданская война" - потрясающий гипнотриллер, и Алекс Гарленд снял не просто свой лучший фильм, но, пожалуй, свою первую режиссерскую работу с внятным жанром. Это фильм-поступок, фильм-предостережение о негарантированности мира и безопасности. Судьба же картины в международном прокате сама превратилась в отдельную историю, и некоторые явно увидели в ней не то, что закладывал автор. Как говорится, кому война, а кому мать родна.

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