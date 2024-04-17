В США - гражданская война! Об этом новый голливудский фильм, который активно продвигают в РФ

Но фантастика ли это? Казалось бы, экспозиция фильма вполне себе навеяна новостными сводками - про экстремальную поляризацию общества в США говорят давно, а количество горячих точек на планете со временем, кажется, только увеличивается. Так почему же внешние конфликты не могут перерасти во внутренние?

Кирстен Данст в фильме "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Гарленд, однако, даже здесь остается отстраненным - США в "Гражданской войне" оказываются расколоты не по привычной линии разграничения Севера и Юга, а аж на несколько частей, включая Штаты лоялистов, Западные силы, Альянс Флориды и Новую народную армию.

О прямых причинах вооруженного восстания и военных преступлений режиссер также жеманно умалчивает. С одной стороны, кому какое дело? Ведь и кино не совсем об этом. С другой - новости под рукой у каждого зрителя, и лента пугающих событий за рубежом даст фору даже военному триллеру. Значит, и причину братоубийства можно додумать самостоятельно, что делает задумку Гарленда лишь пластичнее.

Кадр из фильма Алекса Гарленда "Гражданская война" Фото: SCANPIX

Это же незнание лишний раз подчеркивает растерянность героев на терзаемой войной земле, где смертельная опасность скрывается за каждым поворотом. Лучше всего это иллюстрирует демонический эпизодический персонаж Джесси Племонса - ультранационалист-ополченец, чистый маньяк, который на утверждение героев о том, что они американцы, спрашивает: "Какие именно американцы?".