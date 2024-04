В США - гражданская война! Об этом новый голливудский фильм, который активно продвигают в РФ

Номер один в этом списке - свернувший с демократического пути глава государства в точном исполнении Ника Оффермана, запоминающаяся харизма которого роднит артиста с немолодыми американскими ультрапатриотами-милитаристами (преимущественно южанами). Таким актер чаще всего предстает на телевидении - в ситкоме "Парки и зоны отдыха", драматичном "Фарго" и нашумевшем эпизоде о гомосексуалах в недавней экранизации The Last of Us. В контексте последнего заметно движение даровитого артиста в сторону драматичных ролей.