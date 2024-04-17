В США - гражданская война! Об этом новый голливудский фильм, который активно продвигают в РФ

В кинотеатрах Латвии - новый фильм визионера Алекса Гарленда ("Из машины", "28 дней спустя") о вновь разгоревшейся в США гражданской войне. Почему авторы картины - бескомпромиссные смельчаки на службе народа и насколько иронично выглядит прокат картины в воюющей России - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Гражданская война"/Civil War
- США, Великобритания, 2024
- Триллер, драма, боевик
- Режиссер: Алекс Гарленд
- В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Ник Офферман, Джесси Племонс
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
США, недалекое будущее. Глава государства (Ник Офферман) распустил ФБР, применил военную силу против гражданских и объявил о третьем президентском сроке, после чего в стране разгорается гражданская война. Объединенные силы Калифорнии и Техаса окружили Вашингтон и готовятся к штурму.
Тем временем в столицу с намерением взять последнее интервью у президента (которого наверняка вскоре убьют) отправляются фоторепортер Ли (Кирстен Данст), журналисты Джоел (бразилец Вагнер Моура) и Сэмми (Стивен Хендерсон), а также начинающий фотожурналист Джесси (Кейли Спейни). Для этого четверке придется преодолеть небольшой, но кишащий солдатами и вооруженными повстанцами путь до столицы агонизирующих США.
Британец Алекс Гарленд - большой любитель фантастики, даже когда она рядится в одежды страшилки ("Род мужской") или антиутопии (дебютный "Пляж"). Он же, несмотря на, казалось бы, кассовую природу жанра и впечатляющий бюджет нового фильма, остается чистым автором с собственным почерком и склонностью к минимализму. Вот и "Гражданская война" стоимостью в 50 миллионов объединила в себе две условные противоположности и стала самым дорогостоящим проектом независимой студии А24.
Но фантастика ли это? Казалось бы, экспозиция фильма вполне себе навеяна новостными сводками - про экстремальную поляризацию общества в США говорят давно, а количество горячих точек на планете со временем, кажется, только увеличивается. Так почему же внешние конфликты не могут перерасти во внутренние?
Гарленд, однако, даже здесь остается отстраненным - США в "Гражданской войне" оказываются расколоты не по привычной линии разграничения Севера и Юга, а аж на несколько частей, включая Штаты лоялистов, Западные силы, Альянс Флориды и Новую народную армию.
О прямых причинах вооруженного восстания и военных преступлений режиссер также жеманно умалчивает. С одной стороны, кому какое дело? Ведь и кино не совсем об этом. С другой - новости под рукой у каждого зрителя, и лента пугающих событий за рубежом даст фору даже военному триллеру. Значит, и причину братоубийства можно додумать самостоятельно, что делает задумку Гарленда лишь пластичнее.
Это же незнание лишний раз подчеркивает растерянность героев на терзаемой войной земле, где смертельная опасность скрывается за каждым поворотом. Лучше всего это иллюстрирует демонический эпизодический персонаж Джесси Племонса - ультранационалист-ополченец, чистый маньяк, который на утверждение героев о том, что они американцы, спрашивает: "Какие именно американцы?".
Другой подобный и полный саспенса эпизод - встреча со снайпером на площадке бывшей рождественской ярмарки - рождает другой потрясающий диалог. На вопрос журналистов о том, кто отдает приказы двум отстреливающимся солдатам, один из них лениво, будто ребенку, отвечает: "Никто не отдает нам приказов. Кто-то пытается убить нас. Мы пытаемся убить их".
Все это - под заевшую пластинку рождественских песенок и статуй Санта-Клауса. Вот вам и деструктуризация американского мифа. Какие еще могут быть вопросы о сторонах конфликта?
Но даже вооруженные люди - не единственные, кто вызывает вопросы во вселенной "Гражданской войны". Герои на пути в Вашингтон побывают как на условно нейтральной территории, так в тылу и даже на "передке", где встретят множество людей с разным отношением к происходящим событиям.
Номер один в этом списке - свернувший с демократического пути глава государства в точном исполнении Ника Оффермана, запоминающаяся харизма которого роднит артиста с немолодыми американскими ультрапатриотами-милитаристами (преимущественно южанами). Таким актер чаще всего предстает на телевидении - в ситкоме "Парки и зоны отдыха", драматичном "Фарго" и нашумевшем эпизоде о гомосексуалах в недавней экранизации The Last of Us. В контексте последнего заметно движение даровитого артиста в сторону драматичных ролей.
Не менее критично Гарленд, которого временами вполне справедливо обвиняют в графомании, относится к журналистам - даром что они главные герои. Ли, Джоел, Сэмми и Джесси - настоящие художники, мастера своего дела, для которых работа - страсть, наркотик, источник адреналина и азарта (как для некоторых солдат - война).
Но не становятся ли они, таким образом, соучастниками военных действий, и главное - способна ли их работа сократить количество насилия и жестокости в мире? Этими вопросами и задается главная героиня Ли - ее метаморфоза в течение истории остается пусть простой, зато эффектной.
Контрастно на ее фоне выделяется начинающий фотограф Джесси - хрупкая, неопытная фанатка ветерана военной журналистики Ли в исполнении Кейли Спейни - молодой актрисы, впрочем, уже получившей приз в Венеции за роль супруги Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы "Присцилла".
Именно она способна на секунду остановить бешеный темп фильма, представив его события в виде только что сделанных фотографий, и именно ее ожидает головокружительный фоторепортаж в кульминации истории - во время масштабного, гипнотического и сложнейшего экшн-эпизода штурма центра Вашингтона. Однако Джесси не повторяет путь Флёры из "Иди и смотри" - ее изменения на фоне нечеловеческой жестокости и культа оружия оказываются куда более противоречивыми.
По сути же, единственные положительные герои "Гражданской войны" - волонтеры Красного Креста, пытающиеся преуменьшить количество страданий и хоть как-то помочь попавшим в беду. Им же - тем, кто не воюет и не пытается извлечь из войны выгоду - в фильме уделено показательно мало времени - буквально несколько секунд. В реальности, построенной на жестокости, им просто не остается места.
В остальном же "Гражданская война" - зрелище исключительно не для детей. Трудно вспомнить другой фильм, где так буквально ощущалась бы разлитая в воздухе опасность, хаос бессмысленной жестокости и внесудебных казней - за каждым поворотом, в каждом шорохе, каждом случайном встречном. На ум приходит только враждебная земля залитой солнцем Чечни в "Войне" Алексея Балабанова, где смешение "своих" и "чужих" было не менее запутанным.
Кстати, любопытная судьба ожидала "Гражданскую войну" именно в России, где ее выпустили под заголовком "Падение империи". Очень творческий подход.
В сегодняшней РФ только рады показать пылающий Вашингтон и "преступления американских вояк", но Гарленд, к неудовольствию Кремля, вовсе не полезный идиот, и солдаты-садисты у наскоро вырытых братских могил в фильме вызывают ассоциации именно с российскими военнослужащими, а разрушенные города и трупы на дорогах - с Украиной после нападения РФ.
Остается надеяться, что как можно больше российских зрителей поймет, о чем на самом деле это кино.
Вердикт: "Гражданская война" - потрясающий гипнотриллер, и Алекс Гарленд снял не просто свой лучший фильм, но, пожалуй, свою первую режиссерскую работу с внятным жанром. Это фильм-поступок, фильм-предостережение о негарантированности мира и безопасности. Судьба же картины в международном прокате сама превратилась в отдельную историю, и некоторые явно увидели в ней не то, что закладывал автор. Как говорится, кому война, а кому мать родна.
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