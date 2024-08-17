16 августа на Сигулдском шоссе пострадал подросток, ехавший на велосипеде. Водитель не заметил его и столкнул с дороги, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Водитель на Сигулдском шоссе не заметил подростка на велосипеде и столкнул его с дороги
Водитель Toyota вызвал ДТП, когда на Сигулдском шоссе перед Макстениеки выехал на полосу торможения, где в тот момент двигался велосипедист.
По правилам велосипедист имел право передвигаться по обочине, однако в конкретном месте это было рискованно, так как автомобили по шоссе движутся со скоростью 90 км/ч и даже быстрее.
Медики указываю, что пострадавший велосипедист в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу.
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