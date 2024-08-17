Водитель на Сигулдском шоссе не заметил подростка на велосипеде и столкнул его с дороги

Водитель Toyota вызвал ДТП, когда на Сигулдском шоссе перед Макстениеки выехал на полосу торможения, где в тот момент двигался велосипедист.

По правилам велосипедист имел право передвигаться по обочине, однако в конкретном месте это было рискованно, так как автомобили по шоссе движутся со скоростью 90 км/ч и даже быстрее.

Медики указываю, что пострадавший велосипедист в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!