Сб, 17.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Водитель на Сигулдском шоссе не заметил подростка на велосипеде и столкнул его с дороги

CopyMessenger Telegram Whatsapp
ДТП с участием велосипедиста. Иллюстративное фото
ДТП с участием велосипедиста. Иллюстративное фото Фото: WUT.ANUNAI/Shutterstock

16 августа на Сигулдском шоссе пострадал подросток, ехавший на велосипеде. Водитель не заметил его и столкнул с дороги, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Водитель Toyota вызвал ДТП, когда на Сигулдском шоссе перед Макстениеки выехал на полосу торможения, где в тот момент двигался велосипедист.

По правилам велосипедист имел право передвигаться по обочине, однако в конкретном месте это было рискованно, так как автомобили по шоссе движутся со скоростью 90 км/ч и даже быстрее.

Медики указываю, что пострадавший велосипедист в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх