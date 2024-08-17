Норвежскую королевскую семью потряс скандал: сын кронпринцессы обвиняется в насилии в отношении своей девушки, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сын кронпринцессы Норвегии признался в совершении преступления
Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 27-летний Мариус Борг Хейби может быть заключен в тюрьму на срок до одного года по обвинению в нанесении телесных повреждений.
27-летний мужчина провел 30 часов под стражей в полиции после того, как женщина заявила, что он физически напал на нее в квартире в Осло.
По информации местных СМИ, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что квартира "частично разрушена", и власти объявили, что обвинения были расширены и теперь включают в себя "повреждение квартиры".
Впоследствии Мариус вместе с адвокатом Ойвиндом Брейтлином выступил с заявлением, переданным норвежской телекомпании NRK, в котором признался в употреблении наркотиков и извинился перед своей семьей и девушкой.
В заявлении он рассказал, что у него было диагностировано несколько психических расстройств и он прошел курс лечения от наркозависимости.
Метте-Марит родилась 19 августа 1973 года.
У Метте было бурное прошлое: она работала официанткой в шумных развлекательных заведениях и сама была заядлой посетительницей рейвов.
Именно там она встретила своего первого мужа, отца своего ребенка, который оказался жестоким и кокаинозависимым человеком. Метте приняла правильное решение и ушла от него. Так изменилась ее жизнь.
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