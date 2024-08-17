Сын кронпринцессы Норвегии признался в совершении преступления

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 27-летний Мариус Борг Хейби может быть заключен в тюрьму на срок до одного года по обвинению в нанесении телесных повреждений.

27-летний мужчина провел 30 часов под стражей в полиции после того, как женщина заявила, что он физически напал на нее в квартире в Осло.

По информации местных СМИ, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что квартира "частично разрушена", и власти объявили, что обвинения были расширены и теперь включают в себя "повреждение квартиры".

Впоследствии Мариус вместе с адвокатом Ойвиндом Брейтлином выступил с заявлением, переданным норвежской телекомпании NRK, в котором признался в употреблении наркотиков и извинился перед своей семьей и девушкой.

В заявлении он рассказал, что у него было диагностировано несколько психических расстройств и он прошел курс лечения от наркозависимости.

Метте-Марит родилась 19 августа 1973 года.

У Метте было бурное прошлое: она работала официанткой в шумных развлекательных заведениях и сама была заядлой посетительницей рейвов.

Именно там она встретила своего первого мужа, отца своего ребенка, который оказался жестоким и кокаинозависимым человеком. Метте приняла правильное решение и ушла от него. Так изменилась ее жизнь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!