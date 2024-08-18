В центре Лондона горит культурный центр Сомерсет-хаус, предметы искусства не пострадали

Рики поблагодарил пожарных за блестяще проведенную работу.

Сомерсет-хаус стоит на территории между набережной Темзы и улицей Стрэнд в центре Лондона Фото: BBC

Причину возгорания установить пока не удалось.

На время тушения здания музея пожарная бригада полностью закрыла его территорию для публики.

В общей сложности в ликвидации пожара принимали участие 20 пожарных расчетов, более 125 сотрудников LFB.

Пожарная машина во дворе Соммерсет-хауса Фото: BBC

Поскольку огонь вспыхнул в верхней части здания и тушили его уже на крыше, чтобы туда добраться, пожарные привезли с собой две 32-метровые лестницы.

Сомерсет-Хаус — роскошное каменное здание XVIII века постройки, относящееся к георгианской эпохе.

Помимо офисов различных культурных организаций, в здании располагается одно из крупнейших в мире собраний живописи, Галерея Курто. В ее коллекции, в частности, «Автопортрет с перевязанным ухом» Винсента Ван Гога.

По данным The Art Newspaper, в 2023 году Сомерсет-хаус занял 16-е место по посещаемости в мире, опережая по этому показателю, например, галерею Уффици во Флоренции, Rijksmuseum в Амстердаме и московскую Третьяковскую галерею.

Кроме того, в Сомерсет-хаусе регулярно проводятся различные временные выставки, а в просторном внутреннем дворе зимой устраивается каток.

Директор Рики сообщил, что Галерея Курто возобновит свою работу в воскресенье, но все остальные помещения Сомерсет-хауса останутся закрытыми для публики впредь до особого распоряжения.