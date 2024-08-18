Умер легендарный французский актер Ален Делон

О причинах смерти актера пока не сообщается, но несколько лет назад его сын рассказал, что его отец хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Сам Делон называл этот способ умереть "логичным и естественным". По его мнению, с возрастом человек "имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов".

Ален Делон начал сниматься в кино в 1957 году. Всего за свою карьеру он снялся более чем в 90 фильмах. Его самые известные работы пришлись на 60-е: "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Самурай".

За роль в фильме "Леопард" Делон был номинирован на "Золотой глобус", за фильм "Наша история" стал лауреатом премии "Сезар". А в 2019 году актер получил почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие кинематографа.

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