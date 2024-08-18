Правительство Великобритании хочет приравнять женоненавистничество к экстремизму

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В ходе предвыборной кампании лейбористы обещали представить новую стратегию борьбы с экстремизмом. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, она станет ответом на эволюцию модели экстремизма по всей Великобритании.

Сколько времени уйдет на формирование новой стратегии, пока непонятно. После прихода к власти лейбористы объявили о пересмотре политики в нескольких областях, включая Ревизию стратегической обороны, ревизию расходов и пересмотр национальной школьной программы.

Критики считают, что некоторые такие реформы скорее могут считаться подменой реальных действий, но в Лейбористской партии напоминают, что стратегия борьбы с экстремизмом не пересматривалась с 2015 года, и уже назрело время пересмотреть новые угрозы стране в этом плане.

Это не первый случай, когда правительство рассматривает женоненавистничество как одну из форм экстремизма.

В течение нескольких лет власти беспокоят так называемые «инцелы» — субкультура, объединяющая преимущественно молодых мужчин, «вынужденно воздерживающихся от секса» и обвиняющих в своих проблемах женщин. 22-летний Джейк Дэвисон, убивший пять человек в ходе массовой стрельбы в Плимуте в 2021 году, был связан с этой субкультурой.

Тогда никаких дальнейших политических мер не последовало, но подобные этому инциденты, а также появление в социальных сетях таких инфлюэнсеров, как Эндрю Тейт, открыто называющий себя женоненавистником, возможно, заставили новое правительство вернуться к рассмотрению этого вопроса.