В МИД РФ отрицают переговоры о войне в Украине

По данным газеты, Москва и Киев должны были направить делегации в Доху. По информации издания, предстоящее соглашение должно было касаться прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Диписточник WP отметил, что российские официальные лица отложили встречу с катарскими чиновниками после событий в Курской области. Делегация Москвы восприняла происходящее как "эскалацию", указал собеседник издания, добавив, что Киев не предупредил Доху о наступлении.

Россия "не отменила переговоры", "они (россияне. - Ред.) сказали": "Дайте нам время", - заявил дипломат.

По словам источника, Украина все равно хотела направить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не почитал одностороннюю встречу полезной. В ответ на запрос The Washington Post канцелярия президента Украины сообщила, что саммит в Дохе был отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации со своими партнерами о реализации повестки.

В Кремле не ответили на просьбу о комментарии.

ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук 18 августа сообщил, что украинские формирования в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение.

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