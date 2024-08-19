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ГАЛЕРЕЯ Песня про синий трактор и яркое шоу: певица Монеточка выступила на Дне города Палдиски

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В субботу, 17 августа, Палдиски стал центром ярких событий и культурных мероприятий, отпраздновав День города с размахом. Смотрите галерею от Postimees!

Уже с самого утра городской парк наполнился посетителями благодаря ярмарке, которая привлекла множество жителей и гостей города. На прилавках можно было найти все - от деликатесов до уникальных рукодельных изделий.

Среди гостей ярмарки мы встретили Валентину и Георгия. "Мы узнали, что будет большое мероприятие, и решили сходить развеяться", - поделилась Валентина. «На ярмарке я приобрела себе красивую кофту, а муж купил что-то для рыбалки», - с улыбкой добавила она.

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