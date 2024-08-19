Сегодня, 19 августа, на внеочередном заседании Елгавской краевой думе после трех туров голосования вновь не удалось избрать нового председателя.
Елгавской краевой думе снова не удалось избрать нового председателя
На пост главы самоуправления были выдвинуты заместитель председателя думы Илзе Витола (Латвийская зеленая партия), которая в настоящее время фактически руководит думой, и депутат этой же партии Андрис Озолиньш.
В первом туре оба кандидата набрали одинаковое количество голосов - шесть "за" и десять "против", а три бюллетеня были признаны недействительными. Во втором туре за Витолу проголосовали шесть, за Озолиньша - восемь депутатов.
В третьем туре на голосование была вынесена только кандидатура Озолиньша, однако он вновь не смог набрать большинства голосов - за него проголосовали восемь депутатов, против были 11.
Как сообщалось, это была уже вторая попытка избрать нового председателя думы.
Руководителя у Елгавской краевой думы нет с 3 апреля, когда с должности ушел прежний председатель Мадарс Ласманис ("Для развития Латвии"), а 10 июля нового председателя депутатам выбрать не удалось.
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