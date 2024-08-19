Телефонные мошенники изобрели новый способ обманывать людей

Такие звонки создают у собеседника ложное впечатление, что близкий человек находится в затруднительном положении, что увеличивает шансы стать жертвой телефонного мошенничества, отмечает оператор связи.

Рейнис Пуданс, руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija, рассказал, что недавно клиенту компании позвонили с неизвестного номера, и звонивший говорил голосом его друга. Голос был скопирован искусственным интеллектом. "Друг" сказал, что попал в неприятную ситуацию с полицией и ему срочно нужна крупная сумма денег.

"Клиент был очень внимателен и сразу же прервал звонок, чтобы перезвонить своему другу и прояснить ситуацию - с его другом все было в порядке", - говорит Пудан.

В ответ на растущее число телефонных мошенничеств Bite Latvija с конца мая ввела бесплатную защиту, которая автоматически блокирует подозрительные звонки в сети провайдера.

В июле эта программа заблокировала 20 тысяч мошеннических звонков, что в два раза больше, чем месяцем ранее.

Как сообщалось, в 2023 году оборот Bite Latvija составил 163,668 миллиона евро, что на 9,2 % больше, чем в прошлом году, а прибыль увеличилась на 50% и составила 33,376 миллиона евро.

Bite Latvija была зарегистрирована в 2005 году, ее уставной капитал составляет 99 085 286 евро. Компания полностью принадлежит литовской Bite Lietuva, которая является "дочкой" международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.

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