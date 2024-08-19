Утром в понедельник, 19 августа, на Сицилию обрушился торнадо, потопивший дорогую яхту. Один человек найден мертвым, шестеро числятся пропавшими без вести. Среди них - британский технологический предприниматель Майкл Линч, сообщает BBC.
На Сицилии затонула роскошная яхта: один человек погиб, среди пропавших - известный бизнесмен
Судно ушло на 50 метров под воду
Источники подтвердили телекомпании исчезновение Линча. Его жена, Анджела Бакарес, была спасена.
CNN сообщает, что, по словам представителя итальянской береговой охраны, яхта Bayesian попала в торнадо около пяти часов утра в понедельник. Она стояла на якоре в полумиле от порта Портичелло на одном из средиземноморских островов.
Итальянская пожарная бригада сообщила, что водолазы достигли корпуса яхты на глубине 49 метров.
BBC установила, что яхта связана с Бакарес. По данным Equasis, яхта принадлежит компании Revtom, зарегистрированной на острове Мэн.
Последний годовой отчет компании был подан в реестр компаний острова Мэн в апреле 2024 года. В уведомлении Бакарес указана как единственный законный владелец с адресом, зарегистрированным в Лондоне.
Бизнесмен-айтишник
Пропавший бизнесмен Линч заработал состояние в IT-индустрии, основав в 1996 году в Кембридже компанию Autonomy, занимающуюся разработкой программного обеспечения, которая быстро стала одной из ведущих технологических компаний Великобритании.
В 2011 году компания была продана американскому производителю компьютеров Hewlett Packard за 11 миллиардов фунтов стерлингов. Линч заработал на этой сделке 500 миллионов фунтов. Всего год спустя HP понизила рейтинг Autonomy до 8 миллиардов фунтов стерлингов, заявив, что Линч переоценил ее. После нескольких судебных слушаний в 2018 году американские прокуроры обвинили Линча в незаконном завышении стоимости компании.
Бизнесмен был экстрадирован в США в 2022 году, чтобы предстать перед судом, но в июне этого года с него были сняты обвинения.
С места происшествия были спасены пятнадцать человек, один ребенок был доставлен в детскую больницу в Палермо. Среди выживших есть и капитан судна, сообщил представитель итальянской береговой охраны.
Свидетельства очевидцев
Джузеппе, местный рыбак, был одним из тех, кто наблюдал за трагедией в гавани Портичелло. "Я был на моторной лодке "Франческа", когда увидел плавающие в море коврики и футболки", - рассказал Джузеппе агентству Reuters. Он добавил, что видел, как людей спасали на надувной лодке.
Фабио Чефалу, капитан рыболовецкого судна, рассказал, что собирался отправиться на рыбалку, но увидел вспышки молний и остался в порту.
"Примерно в 4:15 утра мы увидели вспышки молний в море", - передает его слова информационное агентство EVN. Он заявил, что ждал, чтобы исчезли "водяные смерчи".
"Через десять минут мы вышли в море и увидели подушки, тонущую яхту и все, что было на борту. Однако людей в море мы не увидели", - сказал Чефалу.
На 56-метровом судне Bayesian под британским флагом находились британские пассажиры и члены экипажа, а также два англо-француза, один новозеландец, один ирландец и один шриланкиец. Одна из британок смогла уберечь свою годовалую дочь во время катастрофы, держа ее голову над водой.
"Я держала ее над водой изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула [...] Все вокруг было темно. Я не могла держать глаза открытыми в воде. Я кричала о помощи, но слышала только крики тех, кто был рядом со мной", - рассказала она местным СМИ.
Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи сообщил, что и девочка, и ее мать находятся в "хорошем состоянии", добавив, что больница проводит тесты ребенка "просто в качестве меры предосторожности".
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