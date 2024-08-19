На Сицилии затонула роскошная яхта: один человек погиб, среди пропавших - известный бизнесмен

Бизнесмен был экстрадирован в США в 2022 году, чтобы предстать перед судом, но в июне этого года с него были сняты обвинения.

С места происшествия были спасены пятнадцать человек, один ребенок был доставлен в детскую больницу в Палермо. Среди выживших есть и капитан судна, сообщил представитель итальянской береговой охраны.

Свидетельства очевидцев

Джузеппе, местный рыбак, был одним из тех, кто наблюдал за трагедией в гавани Портичелло. "Я был на моторной лодке "Франческа", когда увидел плавающие в море коврики и футболки", - рассказал Джузеппе агентству Reuters. Он добавил, что видел, как людей спасали на надувной лодке.

Фабио Чефалу, капитан рыболовецкого судна, рассказал, что собирался отправиться на рыбалку, но увидел вспышки молний и остался в порту.

"Примерно в 4:15 утра мы увидели вспышки молний в море", - передает его слова информационное агентство EVN. Он заявил, что ждал, чтобы исчезли "водяные смерчи".

"Через десять минут мы вышли в море и увидели подушки, тонущую яхту и все, что было на борту. Однако людей в море мы не увидели", - сказал Чефалу.

На 56-метровом судне Bayesian под британским флагом находились британские пассажиры и члены экипажа, а также два англо-француза, один новозеландец, один ирландец и один шриланкиец. Одна из британок смогла уберечь свою годовалую дочь во время катастрофы, держа ее голову над водой.

"Я держала ее над водой изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула [...] Все вокруг было темно. Я не могла держать глаза открытыми в воде. Я кричала о помощи, но слышала только крики тех, кто был рядом со мной", - рассказала она местным СМИ.

Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи сообщил, что и девочка, и ее мать находятся в "хорошем состоянии", добавив, что больница проводит тесты ребенка "просто в качестве меры предосторожности".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!