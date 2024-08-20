Если судьба украинских солдат, попавших в руки российских властей, вызывает широкий резонанс, то ситуация с мужем Юлии остается почти незамеченной, хотя он также оказался в плену у оккупантов. Юрий отбывал наказание в тюрьме Херсонской области за нападение, когда в 2022 году этот регион был захвачен российскими войсками. Его историю рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.