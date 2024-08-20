Сколько стоит помощь "решал" для оформления документов в посольстве РФ в Эстонии

Многие живущие в Эстонии россияне после перемен в работе дипломатов РФ из-за агрессивной войны в Украине столкнулись с проблемами в оформлении документов в посольстве России. В редакцию Rus.Postimees обратились читатели, которые несколько месяцев безуспешно пытались записаться на прием в посольство на улице Пикк для оформления паспортов. В итоге людям пришлось делать документы в посольстве РФ в другой стране, куда записаться не сразу, но удалось.