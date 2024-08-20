Невозможность для россиян записаться на прием в посольство РФ в Таллинне для оформления документов - не новость. Тем временем последствия войны кормят "помогаторов", которые знают, как преодолеть трудности с записью на прием на зависающем сайте российских дипломатов, выяснил Rus.Postimees.
Сколько стоит помощь "решал" для оформления документов в посольстве РФ в Эстонии
Многие живущие в Эстонии россияне после перемен в работе дипломатов РФ из-за агрессивной войны в Украине столкнулись с проблемами в оформлении документов в посольстве России. В редакцию Rus.Postimees обратились читатели, которые несколько месяцев безуспешно пытались записаться на прием в посольство на улице Пикк для оформления паспортов. В итоге людям пришлось делать документы в посольстве РФ в другой стране, куда записаться не сразу, но удалось.
Тем временем в чатах россиян Эстонии в социальных сетях периодически появляются сообщения с обещаниями решения проблем. Естественно, за вознаграждение. "Помогaeм пoлучить запись в Kонсyльcтвax РФ для зaмeны зaгpaничногo пaспоpтa, ЗАГС, нoтаpиат и дp. Предоплатa нe тpебуетcя. Наxодим время на запись на пpиeм, далee еe прoверяeтe и пoтoм oплачивaeтe. Нe прoдaем готовыe запиcи. За консyльтациeй пишите в личныe coобщения", - гласит одно из таких сообщений.