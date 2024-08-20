Видео "Я - за Россию!": среди юрмальчан по-прежнему встречаются сторонники страны-агрессора

На приветствие на латышском языке опрошенные отвечали по-русски, поэтому, чтобы выяснить их истинное мнение, Bez tabu общалась с ними на русском языке.

Пенсионерка Маруся сначала указала, что в войне победит Украина, однако потом изменила свою позицию.

В свою очередь встреченная жительница Елена отказалась говорить, что нужно сделать для того, чтобы война закончилась.

Русскоговорящий Владимир войну осудил и поддерживал Украину, указав, что нападать на своих соседей было неправильным действием, и что войну нужно прекратить по возможности быстрее.

Наблюдатель за политическими процессами Вейко Сполитис указывает, что сторонники России чаще всего публично не выражают свое мнение, однако в доверительной обстановке не стесняются поддерживать агрессоров.

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