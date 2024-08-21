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ТЕСТ С ПРИЗОМ Правда или миф? Что вы знаете о здоровье суставов

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Фото: Nataliia Budianska/Shutterstock

В наше время различные заболевания суставов становятся все более распространенной проблемой и поражают все более молодых людей. Знаете ли вы, какие факторы влияют на здоровье суставов и что делать, чтобы сохранить их как можно дольше? Проверьте свои знания – пройдите тест, узнайте, сможете ли вы отличить правду от заблуждения, и выигрывайте подарочную карту от Apotheka.

Пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты до 25 августа, чтобы принять участие в розыгрыше приза.

26 августа мы объявим счастливчика, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka.

Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.

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