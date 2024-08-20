Глава Вооруженных сил Украины прокомментировал цели украинской армии

Цель - создание зоны безопасности и прекращение обстрелов гражданских объектов в Сумской области с территории РФ, а также опережение врага, сказал Сырский, раскрыв, что украинские военные зашли на территорию России на глубину от 28 километров до 35 километров.

По словам главнокомандующего ВСУ, враг осуществляет маневрирующую оборону, стараясь не допустить продвижения подразделений украинской армии вглубь территории России.

"Дальнейшие действия наших войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", - добавил генерал.

Как сообщалось ранее, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав границу в Суджском районе, а затем начав резкое продвижение и на прилегающих территориях. Таким образом, на третий год полномасштабного вторжения РФ в Украину, Украина наконец перенесла войну на территорию самой страны-агрессора.

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