Видео Женщина под Огре выбросила из окна горящую вытяжку и обожглась

Пострадавшая при пожаре жительница квартиры на пятом этаже Криста включила вытяжку во время готовки. Вытяжка вспыхнула.

"Там внутри начало гореть. Открыла и не знала, что делать. Могло все это печально закончиться. Я вся дрожала", - рассказывает Криста.

Понимая, что водой пожар ликвидировать не удастся, Криста сорвала горящее устройство и выбросила его из окна во двор. В этот момент она еще не поняла, что обожгла руку.

Криста связалась с торговцем вытяжкой и ее муж с устройством отправился к продавцу, который выяснит причины горения.

Видео: сюжет Degpunktā

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