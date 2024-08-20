Под Огре, в доме некой женщины, произошла неприятная ситуация - из-за возгорания вытяжки она получила ожог руки. Горящую вытяжку она выбросила из окна, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Женщина под Огре выбросила из окна горящую вытяжку и обожглась
Пострадавшая при пожаре жительница квартиры на пятом этаже Криста включила вытяжку во время готовки. Вытяжка вспыхнула.
"Там внутри начало гореть. Открыла и не знала, что делать. Могло все это печально закончиться. Я вся дрожала", - рассказывает Криста.
Понимая, что водой пожар ликвидировать не удастся, Криста сорвала горящее устройство и выбросила его из окна во двор. В этот момент она еще не поняла, что обожгла руку.
Криста связалась с торговцем вытяжкой и ее муж с устройством отправился к продавцу, который выяснит причины горения.
Видео: сюжет Degpunktā
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