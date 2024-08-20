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Видео Женщина под Огре выбросила из окна горящую вытяжку и обожглась

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Вытяжка. Иллюстративное фото.
Вытяжка. Иллюстративное фото. Фото: Radovan1/Shutterstock

Под Огре, в доме некой женщины, произошла неприятная ситуация - из-за возгорания вытяжки она получила ожог руки. Горящую вытяжку она выбросила из окна, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Пострадавшая при пожаре жительница квартиры на пятом этаже Криста включила вытяжку во время готовки. Вытяжка вспыхнула.

"Там внутри начало гореть. Открыла и не знала, что делать. Могло все это печально закончиться. Я вся дрожала", - рассказывает Криста.

Понимая, что водой пожар ликвидировать не удастся, Криста сорвала горящее устройство и выбросила его из окна во двор. В этот момент она еще не поняла, что обожгла руку.

Криста связалась с торговцем вытяжкой и ее муж с устройством отправился к продавцу, который выяснит причины горения.

Видео: сюжет Degpunktā

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