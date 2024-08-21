Более 25 тысяч российских граждан, которым нужно было подтвердить свой статус в Латвии, выполнили все требования государства и получили вид на жительство (ВНЖ). 1,5 тысячи россиян добровольно уехали из Латвии, а в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении, и три выдворения осуществлены, рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе в передаче Латвийского радио "Домская площадь".
Из Латвии пока выдворены трое граждан РФ, 1,5 тысячи уехали сами
Согласно закону об иммиграции срок постоянных ВНЖ граждан РФ истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, а для этого необходимо было предоставить в PMLP подтверждение знания латышского языка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.
В последний момент перед вступлением в силу этих требований в закон были внесены поправки, которые дали гражданам РФ еще два года на то, чтобы они могли сдать экзамен по латышскому языку. Тем не менее с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те, кто не предпринял никаких мер для подтверждения своего статуса, лишились временного вида на жительство и получили предписание покинуть страну.
Большинство россиян получили постоянный ВНЖ
По данным PMLP, постоянный ВНЖ получили 15 837 человек, временный - 5477, из них 5 тысяч получили его сроком на два года, чтобы за это время сдать языковой экзамен. Майра Розе отметила, что этот переходный период продлеваться не будет, поэтому людям следует выполнить требование о сдаче экзамена в срок.
1,5 тысячи заявлений как на постоянный, так и на временный ВНЖ сейчас находятся на рассмотрении. Столько же граждан РФ решили не сдавать экзамен и сами уехали из Латвии.
Однако некоторые решили ни уезжать и ни подчиняться требованиям государства. В отношении таких лиц, не выполнивших ни одного требования по урегулированию своего статуса, было выдано 62 распоряжения на выезд. Решение о принудительном выдворении было принято в девяти случаях, три из них уже приведены в исполнение. Один человек запросил в Латвии убежище, но ему еще нужно доказать, что в России он может подвергнуться преследованию.
Глава PMLP напомнила, что людям, которые не могут сдать экзамен по языку из-за проблем со здоровьем, необходимо получить справку от врача. Также она отметила, что при оформлении документов в анкете на получение ВНЖ важно заполнить абсолютно все графы, потому что иначе ее могут не принять.
Аншлаг в PMLP следующей весной
Также Майра Розе рассказала о ситуации с украинскими беженцами и другими иностранцами, которые приезжают в Латвию. По данным PMLP, с весны 2022 года временная защита была предоставлена 46 тысячам жителей Украины. С тех пор каждый год прошение об убежище в Латвии подают от 6 до 10 тысяч украинцев. 7 тысяч человек вернулись на родину.
В следующем году закончится временный ВНЖ у большой группы украинских беженцев (около 25 тысяч человек), которые приехали в Латвию в самом начале войны. Поэтому весной PMLP ожидает большого наплыва украинцев и опасается перегрузки.
"Если раньше для работы с украинскими беженцами у нас были специальные сотрудники, то теперь их нет. Наш штат сократили на 50 человек. Поэтому я призываю не ждать марта, а действовать своевременно. Конечно, если человек вовремя не успеет подать документы, то его вид на жительство не аннулируют, но все-таки для полноценной жизни ему нужна карточка беженца", - сказала Розе.
Она также сообщила, что в Латвии постоянно растет и количество беженцев, попадающих в страну с территории Беларуси. Если в 2021 году их было 582, то в прошлом году - уже 1624. С начала этого года к настоящему моменту заявление на убежище подали уже 516 человек. Соискатели приезжают из самых разных стран, но чаще всего - с Ближнего Востока, из Азии и Африки: Индия, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гана, Гамбия, Мали, Сомали.
Растет число иностранных рабочих: в этом году было выдано около 10 тысяч разрешений на работу. В топе самых востребованных профессий - водители-дальнобойщики, IT-специалисты и строители.
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