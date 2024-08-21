Из Латвии пока выдворены трое граждан РФ, 1,5 тысячи уехали сами

1,5 тысячи заявлений как на постоянный, так и на временный ВНЖ сейчас находятся на рассмотрении. Столько же граждан РФ решили не сдавать экзамен и сами уехали из Латвии.

Однако некоторые решили ни уезжать и ни подчиняться требованиям государства. В отношении таких лиц, не выполнивших ни одного требования по урегулированию своего статуса, было выдано 62 распоряжения на выезд. Решение о принудительном выдворении было принято в девяти случаях, три из них уже приведены в исполнение. Один человек запросил в Латвии убежище, но ему еще нужно доказать, что в России он может подвергнуться преследованию.

Глава PMLP напомнила, что людям, которые не могут сдать экзамен по языку из-за проблем со здоровьем, необходимо получить справку от врача. Также она отметила, что при оформлении документов в анкете на получение ВНЖ важно заполнить абсолютно все графы, потому что иначе ее могут не принять.

Аншлаг в PMLP следующей весной

Также Майра Розе рассказала о ситуации с украинскими беженцами и другими иностранцами, которые приезжают в Латвию. По данным PMLP, с весны 2022 года временная защита была предоставлена 46 тысячам жителей Украины. С тех пор каждый год прошение об убежище в Латвии подают от 6 до 10 тысяч украинцев. 7 тысяч человек вернулись на родину.