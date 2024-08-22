Те, кого нельзя называть. В Курской области ищут пропавших без вести - стараясь не привлекать внимания

«Кроме того, мы сверяем список разыскиваемых со списками получивших гуманитарную помощь от РКК. Еще мы связываемся с МЧС и пунктами временного размещения, если запрашивающие не могут сделать это самостоятельно», — рассказала Ерохина.

Помимо поиска родственников, РКК занимается гуманитарной помощью беженцам (ее получили больше 15 тыс. человек) и оказывает психологическую помощь (за которой с начала наступления Украины в Курской области обратились свыше 10 тыс. человек).

Фото: BBC

По словам Кирилла, у него остается большое количество вопросов к действиям властей. «Вот министерство обороны…. Как так? Почему не видели большое скопление солдат ВСУ у границы? Почему не предприняли действий по эвакуации приграничья? В соседних пострадавших районах была какая-то небольшая [эвакуация]. Но у нас ее не было вообще, понимаете?» — говорит он.

Пропавшее село

В похожей ситуации, что и Кирилл, оказалась Анастасия (имя изменено по просьбе героини), которая уже две недели ищет бабушку и дедушку. Супруги — обоим за 70 лет — всю жизнь прожили в селе Казачья Локня (по данным на 2010 год, там проживало 600 с небольшим человек) к северу от Суджи. В последний раз они звонили внучке 5 августа — тогда наступление Украины только начиналось. Они рассказали Анастасии, что ВСУ уже зашли в Суджанский район и ведут обстрелы. Но уезжать из Локни не планировали.