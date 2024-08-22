Послеобеденный секс SNAP: что это на самом деле значит?

"Когда ваше тело и тело вашего партнера соединяются, уровень кортизола (гормона стресса) в организме снижается, а уровень гормонов хорошего настроения (окситоцина, допамина) повышается. Это помогает расслабиться не только телу, но и разуму", - объясняет в Cosmopolitan специалист по здоровью Саралин Марк. Исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало:

чем дольше женщина спит, тем сильнее ее сексуальное влечение. Фактически каждый дополнительный час сна увеличивает ваше желание заняться любовью на 14%.

"Хороший и здоровый сон положительно влияет на нашу сексуальную жизнь", - объясняет профессор философии Дэвид Калмбач. Хороший сон улучшает настроение, что приводит к качественному сексу и близости с мужчиной. "Мы не только с большим желанием занимаемся сексом, но и получаем гораздо больше удовольствия от этого процесса", - объясняет Калмбач.

Классический SNAP



Классический SNAP - лечь грудью вниз, а мужчина ложится сверху и входит в вас сзади. Для него это отличный способ не только доставить вам удовольствие, но и погрузить в сладкий сон после секса.

Если вы готовы к приключениям, лягте на грудь мужчине и начните свой ритуал выходного дня с дремоты, а затем чувственно приблизьтесь к его члену и удовлетворите его орально. Не забывайте о ласках и поцелуях.



Подробнее о SNAP читайте в выпуске Cosmopolitan за 2021 год.

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