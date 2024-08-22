Гражданин Дании Никлас Хофгаард, приехавший в Россию из-за того, что не смог смириться с европейскими ценностями и оказался на войне в Украине, добился через суд расторжения контракта с российским Минобороны, пишет "Медиазона".
Датчанин уехал в РФ ради "традиционных ценностей", но попал на войну. Теперь ему удалось разорвать контракт с Минобороны
33-летний Хоффгаард, как рассказал его адвокат (имя датчанина тогда не разглашалось), приехал в Россию летом 2023 года, поскольку "не согласен с европейскими ценностями" и недоволен "ухудшающимя политическим климатом".
Он получил вид на жительство до октября, а по окончании срока обратился в Минобороны, надеясь, что заключение контракта позволит ему получить гражданство. Как пояснил его адвокат, датчанин думал, что сможет пойти охранять российскую границу в Сибири или работать переводчиком с английского языка, но его отправили на фронт. Он не знал русского языка и не понимал, что написано в документе, который подписал, к тому же мужчина не хотел воевать.
"Я никогда не вступал в российскую армию, чтобы воевать или зарабатывать. Я пытался найти способ легально остаться в России, пока оформляется мой вид на жительство", - цитирует датчанина его адвокат.
Адвокат сообщил, что его клиента отправили в подразделение под Луганском, занимающееся борьбой с дронами. Он жаловался, что его заставляли пить водку, отбирали телефон и подозревали в шпионаже в пользу США и Дании. Кроме того, датчанин рассказал, что его также запугивали солдаты подразделения из непала и что он был избит одним из российских военнослужащих.
Хоффгаард хотел демобилизоваться в 2024 году после года службы, но ему объяснили, что по новому закону его контракт - бессрочный и он не может его расторгнуть. Весной 2024 года Хоффгаард обратился в суд. Сначала военный суд первой инстанции Московского гарнизона отказался расторгнуть контракт, но затем военный суд 2-го Западного округа признал контракт незаконным, пишет "Медиазона".
Официально имя датчанина пока не разглашается, но карточка дела доступна на сайте суда. Там он указан как Никлас Хоффгаард. В Дании он известен как рэпер Стэнли Мост, завершивший музыкальную карьеру в 2018 году.
В середине августа российский диктатор Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", который предусматривает, что иностранцы, принявшие решение переехать в РФ из-за несогласия с "неолиберальными идеологическими установками, противоречащими традиционным российским духовно-нравственным ценностям", могут получить разрешение на временное проживание в РФ в особом порядке.
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