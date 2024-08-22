Датчанин уехал в РФ ради "традиционных ценностей", но попал на войну. Теперь ему удалось разорвать контракт с Минобороны

33-летний Хоффгаард, как рассказал его адвокат (имя датчанина тогда не разглашалось), приехал в Россию летом 2023 года, поскольку "не согласен с европейскими ценностями" и недоволен "ухудшающимя политическим климатом".

Он получил вид на жительство до октября, а по окончании срока обратился в Минобороны, надеясь, что заключение контракта позволит ему получить гражданство. Как пояснил его адвокат, датчанин думал, что сможет пойти охранять российскую границу в Сибири или работать переводчиком с английского языка, но его отправили на фронт. Он не знал русского языка и не понимал, что написано в документе, который подписал, к тому же мужчина не хотел воевать.

"Я никогда не вступал в российскую армию, чтобы воевать или зарабатывать. Я пытался найти способ легально остаться в России, пока оформляется мой вид на жительство", - цитирует датчанина его адвокат.