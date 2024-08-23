Валдис Затлерс прокомментировал события в Курской области

По его словам, это вторжение перевернуло мнение, что Россия имеет право вторгаться в Украину, а Украина не имеет права вторгаться в Россию. "Это закончилось. Таким образом война - между двумя странами, и это совсем иная ситуация", - считает экс-президент.

Говоря о том, как украинское вторжение в Россию может изменить взгляд российской общественности на происходящее, Затлерс прежде всего подчеркнул нигилизм России по отношению к своим жертвам даже после потери территорий, о чем свидетельствуют зарубежные визиты российского диктатора Владимира Путина в этот период, как будто в его собственной стране ничего не произошло и все в порядке.

"Но как долго можно рассказывать людям, что все в порядке, что все идет по плану? В любом случае это вторжение на территорию России никак не было в планах Путина", - сказал бывший президент Латвии.

По его мнению, вторжение Украины в Россию - очень смелый шаг, который сможет изменить и западное мышление.