Вторжение Украины в Курскую области было очень смелым и даже дерзким шагом, который показал уязвимость России, заявил в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
Валдис Затлерс прокомментировал события в Курской области
По его словам, это вторжение перевернуло мнение, что Россия имеет право вторгаться в Украину, а Украина не имеет права вторгаться в Россию. "Это закончилось. Таким образом война - между двумя странами, и это совсем иная ситуация", - считает экс-президент.
Говоря о том, как украинское вторжение в Россию может изменить взгляд российской общественности на происходящее, Затлерс прежде всего подчеркнул нигилизм России по отношению к своим жертвам даже после потери территорий, о чем свидетельствуют зарубежные визиты российского диктатора Владимира Путина в этот период, как будто в его собственной стране ничего не произошло и все в порядке.
"Но как долго можно рассказывать людям, что все в порядке, что все идет по плану? В любом случае это вторжение на территорию России никак не было в планах Путина", - сказал бывший президент Латвии.
По его мнению, вторжение Украины в Россию - очень смелый шаг, который сможет изменить и западное мышление.
Затлерс видит ряд сходств в реакциях и действиях мирового сообщества на агрессию России в Украине и вторжение Советского Союза в Афганистан в 1979 году.
"Здесь очень много общего, из чего стоит поучиться, почему тогда все это не получилось ни у России, ни у Запада",
- пояснил экс-президент, отметив, что люди должны понять - война бессмысленна и аморальна, и именно поэтому необходимо поддерживать Украину.
Как уже сообщалось, армия Украины 6 августа начала наступление в Курской области, прорвав оборону российской границы в Суджинском районе и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году боевых действий после вторжения России Украина наконец-то перенесла войну на территорию агрессора.
Украинская армия контролирует в Курской области более 1200 квадратных километров территории.
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