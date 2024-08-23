Как укрепить психическое здоровье, готовясь к важным событиям в жизни?

"Каждый из нас в течение жизни сталкивается с переменами, но мы не всегда осознаем, что когда они происходят, необходимо эмоционально укреплять всех участвующих, включая нас самих. Например, когда ребенок идет в детский сад, все внимание обычно сосредоточено на поддержке ребенка, но важно помнить, что изменения, связанные с этим событием, затрагивают всю семью, поэтому в этом марафоне необходимо позаботиться о силах всей команды. Если этого не сделать, важные события в жизни могут вызвать негативные изменения, например, физическую усталость, эмоциональное истощение, стресс, беспокойство, неспособность концентрироваться, нарушения сна, потерю памяти и головные боли. Конечно, невозможно избежать всех факторов риска, однако есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить их и избежать их последствий в долгосрочной перспективе", – говорит терапевт КПТ Илзе Максима.