Ожидается прибавление в семье, первый день на новой работе, впереди свадьба или переезд на новое место жительства, начало учебы ребенка в школе или детском саду – это лишь несколько примеров, которые, несомненно, являются эмоционально насыщенными событиями жизни и могут потребовать значительных ресурсов психического и физического здоровья. Можно ли заранее подготовиться к подобному и как укрепить себя эмоционально, – рассказывают специалист по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), нарколог Илзе Максима и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Как укрепить психическое здоровье, готовясь к важным событиям в жизни?
"Каждый из нас в течение жизни сталкивается с переменами, но мы не всегда осознаем, что когда они происходят, необходимо эмоционально укреплять всех участвующих, включая нас самих. Например, когда ребенок идет в детский сад, все внимание обычно сосредоточено на поддержке ребенка, но важно помнить, что изменения, связанные с этим событием, затрагивают всю семью, поэтому в этом марафоне необходимо позаботиться о силах всей команды. Если этого не сделать, важные события в жизни могут вызвать негативные изменения, например, физическую усталость, эмоциональное истощение, стресс, беспокойство, неспособность концентрироваться, нарушения сна, потерю памяти и головные боли. Конечно, невозможно избежать всех факторов риска, однако есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить их и избежать их последствий в долгосрочной перспективе", – говорит терапевт КПТ Илзе Максима.
"В периоды перемен как никогда необходимо соблюдать сбалансированный режим питания, сна и физической активности – ими нельзя жертвовать, даже если в какой-то момент кажется, что это поможет сэкономить пару столь необходимых часов в конкретный день. Также важно своевременно позаботиться о том, чтобы организм был обеспечен необходимыми минералами и витаминами, в том числе витаминами группы C, D и B, а также магнием, железом и цинком. Кроме того, при увеличении нагрузки и стресса возрастает риск попасть в ловушку нездоровых привычек – с помощью перекусов получать компенсаторное благополучие, для получения энергии употреблять больше кофеиносодержащих напитков, таких как кофе и энергетические напитки, в свою очередь, пытаться снизить стресс с помощью алкогольных напитков и курения, – здесь особенно важна самодисциплина, чтобы защитить себя от истощения ресурсов в долгосрочной перспективе", – подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Принятие решений: являются ли перемены моим выбором?
Терапевт акцентирует, что самый первый и самый важный шаг — выяснить, являются ли эти перемены собственным свободным выбором? Именно добровольный выбор, ясное осознание цели и смысла играют важную роль не только в способности выдерживать перемены, но и принимать их с позиций собственных сил и ресурсов. Если есть ощущение, что перемены - вынужденные, или имеются сомнения, незнание – все это увеличивает вероятность того, что справиться с изменениями будет сложнее. Было бы полезно хотя бы на бумаге определить цель, записать плюсы и минусы – таким образом, взвесить выгоды и подумать, как решить или справиться с негативными аспектами перемен. Желательно обобщить возможности помощи, найти в себе смелость попросить о ней, определить уровень сложности, таким образом подготовив себя не запутаться и продолжить начатое.
Управление ресурсами – что я буду делать, а что нет
Наша повседневная жизнь и так обычно наполнена бесчисленными делами и задачами, помимо всего происходят еще и огромные изменения, но часов в сутках и энергии есть столько, сколько есть. Поэтому важно найти ответы на практические вопросы планирования работы. "Что я буду делать и каковы мои приоритеты?". И не менее важно – "Чего я не буду делать?" "Где я могу попросить помощи у других?" Придется не только планировать финансовые и временные ресурсы, но и распределять предстоящие дела в соответствии со своими ментальными и физическими возможностями, не исключая, конечно, времени на сон, отдых и прием пищи.
Также важную роль играет коммуникация, включающая, например, предупреждение родственников, коллег и окружающих о том, что в ближайшие месяцы вследствие загруженности привычные дела в этот раз будут происходить иначе, могут не соответствовать традициям и потребуется участие каждого. Например, в семье - прибавление, и вместо того, чтобы проводить бессонные ночи, планируя Рождественский стол, гости могут прийти с корзинками, ведь самое главное – встретиться и провести время вместе.
Сохранение границ
Вместе с тем, как напоминает терапевт, можете и не мочь. "Иногда в обществе, особенно в социальных сетях, возникает вызывающее беспокойство давление – нужно быть совершенным практически во всех сферах жизни, необходимо постоянно заботиться о своем благополучии и самоконтроле. В результате планы могут вызвать обратный эффект – еще больший стресс, выгорание и неудовлетворенность. Важно не утратить границы, чтобы не попасть в ловушку самодиктатуры "я могу все" или "я должен делать все", и помнить, что можно не быть "совершенным", можно быть и "достаточно хорошим", а также корректное "нет" может быть вариантом ответа на некоторые задачи", – добавляет терапевт.
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