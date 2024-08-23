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Видео Оползень в туристическом районе Пхукета: есть погибшие

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Последствия оползня на Пхукете
Последствия оползня на Пхукете Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пять человек погибли в результате схода вызванного ливнями оползня на популярном таиландском острове Пхукет, сообщила в пятницу полиция, пишет AFP.

Среди погибших - пара россиян, подтвердил представитель полиции, указав, что стражи порядка работают над тем, чтобы идентифицировать остальных жертв.

Оползень произошел в районе, где находятся квартиры и дома с квартирами для аренды.

В течение последних недель Таиланд пережил сильные муссонные ливни, которые затронули главным образом южное побережье и северные округа.

По данным Министерства здравоохранения, в наводнениях за последний месяц погибли пять человек, еще 32 пострадали.

На Пхукете солдаты, полицейские и добровольцы участвуют в поисково-спасательной операции, но вновь прогнозируется сильный дождь, который может помешать усилиям.

Наводнения в Таиланде в 2011 году унесли жизни более 500 человек и нанесли ущерб миллионам домов

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