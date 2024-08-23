Видео Оползень в туристическом районе Пхукета: есть погибшие

Среди погибших - пара россиян, подтвердил представитель полиции, указав, что стражи порядка работают над тем, чтобы идентифицировать остальных жертв.

A landslide in Phuket's Karon Subdistrict this morning has reportedly resulted in two fatalities, with seven individuals still missing, according to local authorities.



The death toll and the number of missing persons remain subject to change, as some reports suggest that the… pic.twitter.com/gSBbKSkuX3 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 23, 2024

Оползень произошел в районе, где находятся квартиры и дома с квартирами для аренды.

В течение последних недель Таиланд пережил сильные муссонные ливни, которые затронули главным образом южное побережье и северные округа.

По данным Министерства здравоохранения, в наводнениях за последний месяц погибли пять человек, еще 32 пострадали.

На Пхукете солдаты, полицейские и добровольцы участвуют в поисково-спасательной операции, но вновь прогнозируется сильный дождь, который может помешать усилиям.

Наводнения в Таиланде в 2011 году унесли жизни более 500 человек и нанесли ущерб миллионам домов

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