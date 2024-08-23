Фото Эдгар Ринкевич посетил границу с Эстонией в честь 35-летия Балтийского пути

"Наши народы сообща поддерживают Украину в ее борьбе против агрессора России. Мы подтверждаем, что продолжим поддерживать наших украинских друзей и братьев до их победы. Сплоченность трех народов Балтии и глубокая вера в свободу были важной движущей силой не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для разрушения коммунизма в Европе", - отметил Ринкевич.

Президент Латвии отметил, что для многих Балтийский путь является глубоко волнующим и личным событием, для других же это история в кинохронике или фотографиях. Ринкевич подчеркнул: важно, чтобы память и чувства об общем пути свободы балтийцев были сохранены и переданы будущим поколениям.

"23 августа - день, в который надо напомнить и себе, и миру о силе сплоченности и целеустремленности народов в борьбе за независимость и свободу. Сила стран Балтии в единстве и взаимной поддержке! Сохраним это навечно", - призвал Ринкевич.

Балтийский путь стал ярчайшим свидетельством единства народов Балтии в совместной борьбе за восстановление государственной независимости 35 лет назад. Около двух миллионов человек взялись за руки, создав живую цепь, соединившую три столицы стран Балтии, чтобы привлечь внимание мира к незаконному присоединению стран Балтии к СССР и нарушениям международного права.

Балтийский путь включен в программу ЮНЕСКО "Память мира", что подчеркивает важность этого события в создании коллективной памяти.

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