Восточная больница подсчитала, сколько человек уже отравились грибами в этом году

Грибной сезон в самом разгаре, при этом активность змей в дикой природе не снижается. Сколько человек в этом году оказались в больнице, отравившись ядовитыми грибами, и скольким потребовалась медицинская помощь из-за укуса змеи? Об этом рассказала TVNET Гундега Варпа, представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).