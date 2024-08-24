Грибной сезон в самом разгаре, при этом активность змей в дикой природе не снижается. Сколько человек в этом году оказались в больнице, отравившись ядовитыми грибами, и скольким потребовалась медицинская помощь из-за укуса змеи? Об этом рассказала TVNET Гундега Варпа, представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).
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Восточная больница подсчитала, сколько человек уже отравились грибами в этом году
Напомним, что в 2023 году один грибник в Латвии умер, отравившись бледной поганкой, самым ядовитым грибом в мире. Врачам он рассказывал, что собирал съедобные грибы, один из которых вызвал небольшое подозрение.
Какова ситуация с грибами и змеиными укусами на сегодняшний день?