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Видео Дроны атаковали три региона РФ. Загорелся склад боеприпасов

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Фото: Ekrānuzņēmumi no video/"Apollo.lv" kolāža

По данным Минобороны России, в ночь на субботу, 24 августа, российские системы ПВО сбили семь беспилотников над тремя регионами. Пять дронов уничтожены в Воронежской области, по одному в Белгородской и Брянской областях, сообщает "Медуза".

В результате падения обломков уничтоженных дронов в Воронежской области вспыхнули пожары, сообщил глава региона Александр Гусев.

В одном случае загорелась трава, которую быстро потушили.

Второй пожар вспыхнул в Острогожском районе, причиной которого, по словам губернатора, стал взрыв "взрывоопасных предметов". Telegram-канал "Астра" утверждает, что после атаки дронjd загорелся склад боеприпасов, из которого также были слышны взрывы.

Канал отмечает, что в Острогожском районе находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ.

В трех населенных пунктах Острогожского района введено чрезвычайное положение. Около 200 человек были эвакуированы.

Жертв и разрушений в Брянской области в результате нападения нет.

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