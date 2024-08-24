Видео Дроны атаковали три региона РФ. Загорелся склад боеприпасов

В результате падения обломков уничтоженных дронов в Воронежской области вспыхнули пожары, сообщил глава региона Александр Гусев.

В одном случае загорелась трава, которую быстро потушили.

Второй пожар вспыхнул в Острогожском районе, причиной которого, по словам губернатора, стал взрыв "взрывоопасных предметов". Telegram-канал "Астра" утверждает, что после атаки дронjd загорелся склад боеприпасов, из которого также были слышны взрывы.

Ukrainian drones paid a visit to weapons storage in Russia's Voronezh region last night.



Ostrogozhsk, Voronezh, Russia pic.twitter.com/fubaeFC0oP — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 24, 2024

Канал отмечает, что в Острогожском районе находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ.

Ukrainian forces reportedly carried out a successful cruise missile attack into Russia this evening.



Local outlets report that a Ukrainian Neptune cruise missile hit a Russian ammunition dump in Ostrogozhsk, Voronezh Oblast with secondary explosions and fire seen nearby. pic.twitter.com/7gOdGIqCQM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2024

В трех населенных пунктах Острогожского района введено чрезвычайное положение. Около 200 человек были эвакуированы.

Жертв и разрушений в Брянской области в результате нападения нет.

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