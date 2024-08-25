Нападение с ножом в Германии: подозреваемый задержан

Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Золингене сириец Исса аль Х сдался полицейскому патрулю в субботу вечером незадолго до 23:00 (около полуночи по латвийскому времени)

По словам источников издания в полиции, его одежда была грязной и окровавленной.

"Человек, которого мы на самом деле искали весь день, сейчас находится под стражей", - заявил Херберт Ройль. От также добавил, что в отношении задержанного имеются улики.

По данным "Der Spiegel", 26-летний Исса аль Х родился в сирийском городе Дейр-эс-Сор. Он прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и подал заявление о предоставлении убежища в Билефельде.

Год спустя ему была предоставлена ​​альтернативная защита, которую часто предоставляют беженцам из страны, раздираемой гражданской войной. Он мусульманин-суннит. По данным Der Spiegel, ранее он был неизвестен органам безопасности как исламистский экстремист.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".