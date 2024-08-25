Поздно вечером в субботу, 24 августа, подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Золингене 26-летний сириец Исса аль Х сдался властям. Об этом сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль.
Нападение с ножом в Германии: подозреваемый задержан
Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Золингене сириец Исса аль Х сдался полицейскому патрулю в субботу вечером незадолго до 23:00 (около полуночи по латвийскому времени)
По словам источников издания в полиции, его одежда была грязной и окровавленной.
"Человек, которого мы на самом деле искали весь день, сейчас находится под стражей", - заявил Херберт Ройль. От также добавил, что в отношении задержанного имеются улики.
По данным "Der Spiegel", 26-летний Исса аль Х родился в сирийском городе Дейр-эс-Сор. Он прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и подал заявление о предоставлении убежища в Билефельде.
Год спустя ему была предоставлена альтернативная защита, которую часто предоставляют беженцам из страны, раздираемой гражданской войной. Он мусульманин-суннит. По данным Der Spiegel, ранее он был неизвестен органам безопасности как исламистский экстремист.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
В заявлении, опубликованном от ее имени, говорится, что нападавший был членом "Исламского государства" и что он совершил нападение из "мести за мусульман в Палестине и других странах". Целью атаки стала "христианская группа". В заявлении не приводятся какие-либо доказательства контактов нападавшего с боевиками-террористами.
Ранее сообщалось, что днем в субботу полиция полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в том, что он знал о готовящемся нападении, но не сообщил в полицию. Он был арестован после того, как две женщины услышали разговор подростка по телефону, во время которого он обсуждал произошедшее, и сообщили об этом в полицию.
Вечером в субботу стало известно о втором арестованном: он последовал за операцией полиции в центре размещения беженцев, пишет Reuters со ссылкой на полицию. Правоохранители отказались раскрыть подробности о подозреваемом или его или ее связи с нападением.
Напомним, что в пятницу, 23 августа, в немецком городе Золинген неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей фестиваля, который был посвящен дню рождения города.
В результате нападения погибли 3 человека еще 8 человек были ранены.
Галерея: Нападение с ножом на фестивале в городе Золинген, Германия
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