В августе административный районный суд отклонил заявление отца, который просил признать незаконным решение Сиротского суда, запрещавшего выезд ребенка мужчины в Россию, сказано в опубликованном решении суда.
Суд отклонил ходатайство отца о разрешении выезда ребенка в Россию
Мужчина обратился в Сиротский суд Рижского самоуправления с просьбой разрешить дочери вместе с отцом поехать в Россию навестить прабабушку ребенка в период с 23 по 31 декабря 2023 года.
Сиротский суд принял решение не выпускать ребенка из Латвии для поездки с отцом в Россию. Сиротский суд привел несколько доводов, в том числе и то, что время поездки ребенка частично совпадает со временем контакта с матерью ребенка. Также отец не сообщил матери ребенка о датах поездки и приобрел билеты без согласования с матерью ребенка и самим ребенком.
Сиротский суд также сослался на напряженную ситуацию с международной безопасностью в России, а также на непредсказуемое внутриполитическое развитие. Кроме того, МИД неоднократно призывал граждан Латвии не ездить в Россию.
Сиротский суд утверждал, что при поездке в Россию, где ситуация непредсказуема и опасна, здоровье и жизнь ребенка могут оказаться под угрозой. Также нет уверенности, что ребенок сможет вернуться в Латвию или, что его удастся вернуть из России.
Поэтому поездка с отцом в Россию не только не в интересах ребенка, но эта поездка может поставить под угрозу здоровье и жизнь ребенка.
Не согласившись с решением, заявитель обратился в административный районный суд.
Отец утверждал, что Сиротский суд необоснованно сослался на рекомендации Министерства иностранных дел Латвии, поскольку такое обращение не имеет силы закона и является лишь рекомендацией.
Кроме того, несмотря на напряженные отношения между различными странами, пункты пересечения границы между Латвией и Россией до сих пор открыты и функционируют.
Пассажиры по-прежнему могут отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Псков с Рижского автовокзала, в деле также нет доказательств того, что заявитель, являющийся гражданином Латвии, имел желание покинуть Латвию и жить в другой стране, а также нет доказательства того, что он не вернет ребенка матери, говорится в заявлении.
Оценивая обстоятельства дела, суд признал, что Сиротский суд обоснованно пришел к выводу, что поездка ребенка в Россию не отвечает его интересам в связи с ситуацией международной безопасности в этой стране.
Суд согласился с выводом Сиротского суда о том, что ситуация в России непредсказуема и опасна, что жизнь и здоровье ребенка могут находиться в опасности во время пребывания в этой стране, и нет уверенности в том, что ребенок сможет вернуться в Латвию и сможет ли он вернуться в Латвию, учитывая ограниченные возможности консульской помощи.
Учитывая изложенное, суд отклонил заявление мужчины о признании решения Сиротского суда от 13 декабря 2023 года незаконным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!