Суд отклонил ходатайство отца о разрешении выезда ребенка в Россию

Не согласившись с решением, заявитель обратился в административный районный суд.

Отец утверждал, что Сиротский суд необоснованно сослался на рекомендации Министерства иностранных дел Латвии, поскольку такое обращение не имеет силы закона и является лишь рекомендацией.

Кроме того, несмотря на напряженные отношения между различными странами, пункты пересечения границы между Латвией и Россией до сих пор открыты и функционируют.

Пассажиры по-прежнему могут отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Псков с Рижского автовокзала, в деле также нет доказательств того, что заявитель, являющийся гражданином Латвии, имел желание покинуть Латвию и жить в другой стране, а также нет доказательства того, что он не вернет ребенка матери, говорится в заявлении.

Оценивая обстоятельства дела, суд признал, что Сиротский суд обоснованно пришел к выводу, что поездка ребенка в Россию не отвечает его интересам в связи с ситуацией международной безопасности в этой стране.

Суд согласился с выводом Сиротского суда о том, что ситуация в России непредсказуема и опасна, что жизнь и здоровье ребенка могут находиться в опасности во время пребывания в этой стране, и нет уверенности в том, что ребенок сможет вернуться в Латвию и сможет ли он вернуться в Латвию, учитывая ограниченные возможности консульской помощи.

Учитывая изложенное, суд отклонил заявление мужчины о признании решения Сиротского суда от 13 декабря 2023 года незаконным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!