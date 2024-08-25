Из Латвии придется уехать более чем 60 гражданам России

Количество выезжающих и предписаний о выезде постоянно меняется. До 18 августа из выданных предписаний исполнены 17, а два отменены. Также принято девять решений о принудительном выдворении, из них три распоряжения выполнены.

Решение о принудительном выдворении принимается, если человек не покинул страну в течение 30 дней после получения распоряжения о выезде.

Согласно закону об иммиграции, срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знаний госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.