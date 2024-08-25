Сунита Уильямс и Барри Уилмор, астронавты Национального аэрокосмического агентства (NASA), которые уже два месяца находятся на Международной космической станции (МКС), вернутся на Землю не раньше февраля 2025 года. Их доставит домой компания Илона Маска SpaceX, сообщает BBC.
Застрявшие на МКС астронавты вернутся домой только в следующем году. Они летели в космос на 8 дней
NASA сообщило, что Starliner, космический корабль Boeing, на котором астронавты отправились на МКС, вернется на Землю "беспилотным" способом.
Два астронавта отправились 5 июня с восьмидневной миссией, но вместо этого проведут на орбите почти восемь месяцев. Еще во время их полета в Starliner возникла проблема с двигательной установкой. Кроме того, на корабле было обнаружено пять утечек гелия. Инженерная команда считает, что утечки могут быть связаны со сбоями в двигателях.
After extensive review by experts across the agency, NASA's @BoeingSpace Crew Flight Test will return with an uncrewed #Starliner. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to return to Earth next spring aboard #Crew9: https://t.co/bfjenUU1Jf pic.twitter.com/c4NzZVJcvw— NASA (@NASA) August 24, 2024
В NASA говорят, что 61-летний Уилмор и 58-летняя Уильямс поддержали план по их возвращению и проведут следующие несколько месяцев, занимаясь научными исследованиями и технической работой.
Стоит отметить, что компания SpaceX — прямой конкурент Boeing в области космических полетов.
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