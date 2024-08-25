Застрявшие на МКС астронавты вернутся домой только в следующем году. Они летели в космос на 8 дней

Два астронавта отправились 5 июня с восьмидневной миссией, но вместо этого проведут на орбите почти восемь месяцев. Еще во время их полета в Starliner возникла проблема с двигательной установкой. Кроме того, на корабле было обнаружено пять утечек гелия. Инженерная команда считает, что утечки могут быть связаны со сбоями в двигателях.