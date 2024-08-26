Во время Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне ножевые ранения получили три человека

В целом полиция сообщила о трех случаях нападения с ножом во время фестиваля. Ранения также получили 29-летний мужчина, жизни которого ничто не угрожает, и 24-летний мужчина, состояние которого неизвестно.

Во время карнавала произошло и 15 нападений на полицейских, однако ни один из них серьезных травм не получил.

Около 90 человек в воскресенье были задержаны.

По подсчетам полиции, в карнавале приняли участие несколько сотен тысяч человек.

"К сожалению, меньшая часть пришла, чтобы совершить преступления и принять участие в насилии", - говорится в сообщении полиции.

Задержания были произведены по подозрению в совершении таких преступлений как нападение, нападение на работника скорой помощи, хранение наркотиков для продажи, сексуальное нападение, грабеж, кража и нарушение спокойствия.

Ноттинг-Хиллского карнавал на западе Лондона, посвященный культурному наследию Карибского региона, является самым большим уличным праздником в Европе.

Подсчитано, что на выходных его посетил миллион человек, а главное шествие карнавала запланировано на понедельник.

За порядок во время карнавала следят около 7000 полицейских

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