В воскресенье, 25 августа, в больницу с опасными для жизни ранениями была доставлена 32-летняя женщина, получившая ножевые ранения во время Ноттинг-Хиллского карнавал, сообщает DPA.
Во время Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне ножевые ранения получили три человека
В целом полиция сообщила о трех случаях нападения с ножом во время фестиваля. Ранения также получили 29-летний мужчина, жизни которого ничто не угрожает, и 24-летний мужчина, состояние которого неизвестно.
Во время карнавала произошло и 15 нападений на полицейских, однако ни один из них серьезных травм не получил.
Около 90 человек в воскресенье были задержаны.
По подсчетам полиции, в карнавале приняли участие несколько сотен тысяч человек.
"К сожалению, меньшая часть пришла, чтобы совершить преступления и принять участие в насилии", - говорится в сообщении полиции.
Задержания были произведены по подозрению в совершении таких преступлений как нападение, нападение на работника скорой помощи, хранение наркотиков для продажи, сексуальное нападение, грабеж, кража и нарушение спокойствия.
Ноттинг-Хиллского карнавал на западе Лондона, посвященный культурному наследию Карибского региона, является самым большим уличным праздником в Европе.
Подсчитано, что на выходных его посетил миллион человек, а главное шествие карнавала запланировано на понедельник.
За порядок во время карнавала следят около 7000 полицейских
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