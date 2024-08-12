Вооруженное нападение в центре Лондона: женщина и ребенок получили ножевые ранения

«Я кинулся на него и схватил за руку»

После нападения полицейское присутствие в этом районе было усилено Фото: BBC

Работник магазина, который помог остановить преступника, рассказал Би-би-си, что услышал громкие крики с улицы, после чего набросился на нападавшего и отбил у него нож.

На лице и груди злоумышленника была кровь, рассказал 29-летний работник чайного магазина на Лестер-сквер по имени Абдулла.

«Я услышал вопли, выскочил на улицу и увидел, что у одного парня в руках нож, — рассказал он Би-би-си. — Я сразу же кинулся на него, схватил его за руку… повалил на землю и отбил у него нож».

По его словам, еще несколько человек пришли на помощь и удерживали мужчину в течение четырех-пяти минут.

«У меня не было времени, я просто не думал, — добавил он. — Это ужасно, если честно; я никогда не видел ничего подобного раньше. Поступить так с ребенком — это дико».

Вскоре после нападения несколько полицейских все еще оставались на месте происшествия рядом с магазином Lego на Swiss Court, недалеко от самой площади.

За полицейской лентой, огораживающей место преступления, можно было увидеть разбросанные предметы, включая зеленую зажигалку, черную кепку и окровавленные салфетки, а поодаль собралась небольшая толпа зевак.