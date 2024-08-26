За неявку на проверку здоровья в указанные в повестке место и время без уважительной причины Военная полиция назначила административный штраф 91 призывнику Службы государственной обороны (СГО), сообщили в пресс-отделе Министерства обороны.
За неявку на проверку здоровья наказан 91 призывник СГО
Административная ответственность за неявку на проверку здоровья в указанное в повестке время - предупреждение или штраф до 350 евро. Примененные штрафы отличаются, но ни к одному из призывников не применен штраф, превышающий 50 евро.
Применение административного наказания не освобождает от обязанности прохождения проверки здоровья, призывники переводятся в следующий призыв, отметили в ведомстве.
За уклонение от СГО закон не предусматривает уголовной ответственности. За неявку на место службы Военная полиция может применить штраф в размере от 50 до 5000 евро.
Решение о размере штрафа принимает Военная полиция. Если денежный штраф не уплачивается добровольно, выданное Военной полицией исполнительное распоряжение передается для принудительного исполнения присяжному судебному исполнителю с применением положений гражданского процессуального закона о взыскании денежных сумм, указали в министерстве.
Уплата штрафа не освобождает от установленной административным актом обязанности - явиться по месту исполнения службы. Кроме того, Военная полиция может доставить призывника к месту службы в принудительном порядке.
Сейчас Минобороны передало Военной полиции пять дел, связанных с призывниками, которые добровольно не выполнили вынесенное в отношении них решение Минобороны о призыве в СГО и не явились в указанное в постановлении время по месту службы, сообщили в ведомстве.
Этих призывников планируется доставить к месту службы в принудительном порядке, а также применить штраф в размере от 50 до 5000 евро.
Ранее сообщалось, что курсанты первого призыва СГО начали службу в июле 2023 года на добровольной основе и завершили ее в мае 2024 года. А 23 января этого года впервые прошел отбор кандидатов в СГО по принципу случайности.
15 июня 2024 года завершился прием заявок на январский призыв 2025 года, в рамках которого добровольцы смогут проходить службу в подразделении НВС, Земессардзе, а также по программе офицера запаса.
На последующие призывы граждан Латвии также приглашают записываться добровольно. При необходимости недостающее число призывников в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано по случайному принципу, и им по электронному адресу или задекларированному адресу места жительства будет отправлено решение о призыве в СГО, или же оно может быть выдано лично.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!