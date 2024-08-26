За неявку на проверку здоровья наказан 91 призывник СГО

Этих призывников планируется доставить к месту службы в принудительном порядке, а также применить штраф в размере от 50 до 5000 евро.

Ранее сообщалось, что курсанты первого призыва СГО начали службу в июле 2023 года на добровольной основе и завершили ее в мае 2024 года. А 23 января этого года впервые прошел отбор кандидатов в СГО по принципу случайности.

15 июня 2024 года завершился прием заявок на январский призыв 2025 года, в рамках которого добровольцы смогут проходить службу в подразделении НВС, Земессардзе, а также по программе офицера запаса.

На последующие призывы граждан Латвии также приглашают записываться добровольно. При необходимости недостающее число призывников в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано по случайному принципу, и им по электронному адресу или задекларированному адресу места жительства будет отправлено решение о призыве в СГО, или же оно может быть выдано лично.

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