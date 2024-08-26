В Индонезии крокодил убил и съел женщину

Во время нападения Рахабауа мыла посуду в реке Вали на острове Молуку. Крокодил схватил ее и откусил и руки, и ноги.

Очевидец трагедии Али Рахангметан шел по мосту через реку Вали и увидел в воде ужасающую картину - ноги и кишки человека. Мужчина подошел поближе к реке и увидел, что тело пожирает крокодил.

"Я не могу сказать, была ли это женщина или мужчина. Были видны только кишки и ноги", - рассказал местным СМИ мужчина.

Приехавшая на место происшествия полиция застрелила самку крокодила, которая по-прежнему разрывала изуродованное тело женщины. Местные жители оттащили крокодила в поселок и вскрыли ему брюхо, где нашли части тела женщины.

По словам внучки погибшей, ранее она видела свою бабушку ходящей у реки с ведром для устриц. После этого она пошла на реку, чтобы помыть посуду, но не вернулась.

Индонезия - архипелаг, известный разнообразной и часто опасной дикой природой, там обитают 14 видов крокодилов, включая агрессивных эстуарных крокодилов.

Эти животные все чаще появляются в населенных людьми местах, потому что чрезмерный вылов рыбы разрушает среду обитания, вызывая сокращение естественной добычи, и превращает прибрежные районы в сельскохозяйственные угодья.

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