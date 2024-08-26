54-летнюю индонезийку по имени Халима Рахабауа убил крокодил длиной 4,27 метра. После убийства женщины в желудке рептилии были найдены части ее тела, сообщает литовское издание 15min.lt.
В Индонезии крокодил убил и съел женщину
Во время нападения Рахабауа мыла посуду в реке Вали на острове Молуку. Крокодил схватил ее и откусил и руки, и ноги.
Очевидец трагедии Али Рахангметан шел по мосту через реку Вали и увидел в воде ужасающую картину - ноги и кишки человека. Мужчина подошел поближе к реке и увидел, что тело пожирает крокодил.
"Я не могу сказать, была ли это женщина или мужчина. Были видны только кишки и ноги", - рассказал местным СМИ мужчина.
Приехавшая на место происшествия полиция застрелила самку крокодила, которая по-прежнему разрывала изуродованное тело женщины. Местные жители оттащили крокодила в поселок и вскрыли ему брюхо, где нашли части тела женщины.
По словам внучки погибшей, ранее она видела свою бабушку ходящей у реки с ведром для устриц. После этого она пошла на реку, чтобы помыть посуду, но не вернулась.
Индонезия - архипелаг, известный разнообразной и часто опасной дикой природой, там обитают 14 видов крокодилов, включая агрессивных эстуарных крокодилов.
Эти животные все чаще появляются в населенных людьми местах, потому что чрезмерный вылов рыбы разрушает среду обитания, вызывая сокращение естественной добычи, и превращает прибрежные районы в сельскохозяйственные угодья.
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