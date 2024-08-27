Латвийские прибрежные воды планируется сделать охраняемыми. Как это повлияет на рыбаков?

По мнению рыбаков, карта возможного ограничения рыболовства в Рижском заливе охватывает огромные территории.

"Если такие правила будут приняты, что рыбак не сможет рыбачить в прибрежных водах, то, в принципе, это конец всей прибрежной ловле. Обоснования этому мы пока не видим, поскольку сама Еврокомиссия отмечает, что малые прибрежные рыбаки наиболее дружелюбные природе, не наносят вред окружающей среде. И сейчас те места, где нам хотят ограничить лов - это как раз все места, где мы рыбачим", - рассказал руководитель общества Mazjūras zvejnieki Андрис Цирулис.

В Управлении охраны природы поясняют, что Еврокомиссия возбудила против Латвии процедуру нарушения из-за того, что морские прибрежные воды не охраняются. Сейчас управление совместно с природоохранными организациями проводит исследование этих зон, чтобы организовать в дальнейшем их защиту. На реализацию программы предусмотрено 4 миллиона евро, из которых больше половины составит финансирование Евросоюза.

По результатам исследований будут выбраны места, которые нуждаются в особой защите. При этом исследователи отмечают, что рыбаки не идут на контакт и не хотят раскрывать места, где ловят рыбу.

"Мы разработали анкету, где просим рыбаков предоставить нам информацию, где конкретно они рыбачат. Возможно, места их рыбалки и наше запланированное зонирование не перекрываются. Но мы этого не знаем, потому что у нас нет информации", - сообщила представитель Управления охраны природы Илзе Сабуле.

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