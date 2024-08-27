Во вторник, 27 августа, в 11:42 в Государственную государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил звонок на улицу Леюпес в Адажи, сообщил VUGD.
Фото и Видео ⟩ Опасный пожар в Адажи удалось локализовать, горит ангар площадью 450 квадратных метров
Галерея: Пожар в Адажи
По предварительной информации, загорелся весь ангар. Существовала опасность распространения огня, поэтому на месте происшествия работали 27 пожарных.
VUGD призвал жителей района закрыть окна и по возможности перекрыть вентиляцию.
После трех часов работы распространение огня удалось ограничить, сообщили в VUGD.
Сообщается, что на месте происшествия загорелся ангар со стройматериалами площадью 450 квадратных метров, а также стройматериалы рядом с ангаром площадью на площади в 100 квадратных метров. В настоящее время продолжается тушение пожара.
🇱🇻 Lejupes ielā Ādažos (Podnieki) vairāk kā 25 ugunsdzēsēji glābēji dzēš ugunsgrēku, kurš izcēlies kādā angārā.— BreakingLV (@breakinglv) August 27, 2024
🎥 Vineta Bērziņa, Elita Survilo, Mareks Džokovičš#Podnieki #Ādaži #Latvija pic.twitter.com/QYeDogHrL3
Ādažos pie Podnieku ciemata izcēlies ugunsgrēks kādā no angāriem. Notikuma vietā strādā @ugunsdzeseji glābēji. Pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, ieradušās vismaz 5 ugunsdzēsības un glābšanas darbu automašīnas, noskaidroja LTV. pic.twitter.com/fFmpiTd8s5— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 27, 2024
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