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Фото и Видео Опасный пожар в Адажи удалось локализовать, горит ангар площадью 450 квадратных метров

Обновлено 27 августа 2024, 14:27
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Пожар в Адажи
Пожар в Адажи Фото: Tomass Banga

Во вторник, 27 августа, в 11:42 в Государственную государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил звонок на улицу Леюпес в Адажи, сообщил VUGD.

Видео: Пожар в Адажи 

Галерея: Пожар в Адажи

По предварительной информации, загорелся весь ангар. Существовала опасность распространения огня, поэтому на месте происшествия работали 27 пожарных.

VUGD призвал жителей района закрыть окна и по возможности перекрыть вентиляцию.

После трех часов работы распространение огня удалось ограничить, сообщили в VUGD.

Сообщается, что на месте происшествия загорелся ангар со стройматериалами площадью 450 квадратных метров, а также стройматериалы рядом с ангаром площадью на площади в 100 квадратных метров. В настоящее время продолжается тушение пожара.

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