Утром во вторник, 27 августа, близкие к российским властям Telegram-каналы Mash и Shot со ссылкой на Z- и военных блогеров сообщили, что украинские военнослужащие попытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки, сообщает "Медуза".
СМИ: ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область
По данным Mash, границу пытались пересечь 200 военнослужащих ВСУ и несколько боевых машин, в результате чего начались столкновения.
Shot утверждает, что 8 боевых машин и до 60 военнослужащих подошли к Нехотеевке, в результате чего произошел бой с российскими пограничниками. Атака была отбита, а ВСУ потеряли до 20 человек.
Telegram-канал "Белорусский силовик" также сообщает, что под Нехотеевкой произошел бой между российскими пограничниками и украинскими военными.
Telegram-канал "Два майора", не скупящийся на критику в адрес Минобороны России, сообщил, что информация о том, что Вооруженные силы Украины перебросили в Нехотеевку "200-500 человек", не соответствует действительности.
Mash также сообщил, что ВСУ якобы пытались прорваться через район погранперехода Шебекино (13 километров от Нехотеевки), используя для этого около 300 военнослужащих.
Shot и издание "Ридовка" утверждают, что никаких столкновений на пограничном переходе Шебекино не было. "Ридовка" добавляет, что бой произошел у Журавлевки (в шести километрах от Нехотеевки), где российские войска, как и у Нехотеевки, отбили атаку.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что появилась информация о попытке Вооруженных сил Украины прорвать границу Белгородской области.
"По данным Минобороны России, ситуация на границе остается сложной, но под контролем. Наши военнослужащие выполняют плановые задачи. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - сказал Гладков.
В Минобороны России и ФСБ не прокомментировали новость о попытке ВСУ прорваться через границу в Белгородскую область.
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