Сегодня общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Рижская дума приглашает рижан воспользоваться бесплатным общественным транспортом.

В рижских автобусах, троллейбусах и трамваях 2 сентября не нужно будет регистрировать электронные билеты. Меньшее количество частного транспорта в городе также обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, считают в самоуправлении.

В связи с возобновлением школьных занятий самоуправление также призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными к детям, возвращающимся в город после летних каникул.

Перед школой родителям стоит обсудить со своими детьми правила безопасности на дорогах и напомнить им о необходимости безопасного поведения на улицах.

Самоуправление также призывает тех, кто ежедневно пользуется велосипедами и электросамокатами, быть особенно внимательными, поскольку дети, как правило, очень активны и непредсказуемо меняют траекторию движения.

По сообщению муниципалитета, на главных магистралях страны вблизи границы с Ригой установлены информационные плакаты, напоминающие о рекомендуемой скорости движения возле учебных заведений - 30 километров в час.

Также дума напоминает, что до поздней осени на улицах Риги будут продолжаться строительные работы.

Муниципалитет призывает участников дорожного движения проявлять понимание во время строительных работ и перепланировать обычные маршруты, чтобы избежать мест ремонтных работ, или увеличить время на дорогу, чтобы вовремя добраться до нужного пункта назначения.

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