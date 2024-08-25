От ботинок Jordan за 230 евро до ношеных кед за 3 евро, от яркого рюкзака Marimekko за 220 евро до доставшейся от старшей сестры немного потрепанной сумки. Суммы, которые родители тратят, чтобы подготовить своих детей к школе, значительно различаются - в зависимости не только от возраста детей и возможностей родителей, но и от региона и амбиций.