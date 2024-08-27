"И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется", - пояснил он.

Зеленский: Диалог с Путиным сейчас не имеет смысла

Одновременно Зеленский выразил уверенность, что на данном этапе диалог с президентом РФ Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку он не хочет заканчивать развязанную им войну дипломатическим путем на справедливых для Украины условиях. Операция ВСУ в Курской области "очень сильно помогла" сократить число голосов за переговоры с Путиным, добавил он.

Президент Украины тажке сообщил о создании его страной первой собственной баллистической ракеты, которая уже прошла успешные испытания. "Я с этим поздравляю наш ВПК", - подытожил он, указав, что не может рассказать больше о ракете.

Кроме того, Зеленский рассказал, что западные союзники "стараются не говорить" с ним о снятии ограничений для Украины на применение их оружия вглубь территории России. "Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - отметил политик.

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