Глава МАГАТЭ увидел угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС

Гросси посетит Киев для переговоров с Зеленским

Гросси также заявил, что находится в тесном контакте по данному вопросу с российскими властями, а на следующей неделе приедет в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важно оставаться в диалоге, добавил он.

Накануне Гросси сообщил, что лично возглавит проверку Курской АЭС 27 августа с учетом серьезности ситуации из-за боевых действий в регионе. "Безопасность и защищенность всех атомных электростанций имеют центральное и фундаментальное значение для МАГАТЭ", - сказал он, подчеркнув, что цель миссии - дать независимую оценку безопасности и защищенности ядерного объекта.

Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС

Миссия МАГАТЭ осмотрела Курскую АЭС по просьбе Москвы: ранее о приглашении специалистов агентства сообщил президент РФ Владимир Путин, который обвинил Украину в попытке нападения на АЭС под Курском, но никаких доказательств своим обвинениям не привел.

Курская АЭС - одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из них продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. "Росатом" 8 августа утверждал, что на территории АЭС обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет. МИД Украины при этом подчеркнул, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.

ВСУ с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа заявил, что под украинским контролем находится 100 населенных пунктов, занимающих 1294 квадратных километра территории. По его словам, в рамках наступления бойцы ВСУ также взяли в плен 594 российских военных.

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