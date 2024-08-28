Конструкция Курской АЭС делает ее крайне уязвимой в случае попадания снаряда, заявил Гросси после осмотра станции. В нескольких километрах от нее идут военные действия, указал он.
Глава МАГАТЭ увидел угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что на Курской атомной электростанции возникла угроза ядерного инцидента. Расположенная в Курчатове АЭС работает практически в штатном режиме, "но это делает ситуацию еще более опасной", заявил Гросси во вторник, 27 августа, после визита на станцию.
У Курской АЭС нет защитного купола
При этом глава МАГАТЭ обратил внимание на конструкцию Курской станции и близость к ней боевых действий. Она имеет реактор такого же типа, что и Чернобыльская АЭС, при этом на нем нет специального купола, что делает ее "чрезвычайно уязвимой", отметил он. По словам Гросси, в случае попадания снаряда или "какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора" может произойти "ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации".
Глава МАГАТЭ напомнил, что военные действия имеют место всего в нескольких километрах от Курской АЭС и призвал международное сообщество обратить внимание на то, что в такой ситуации станция не может подвергаться нападению. "Мы не можем отделить то, что видели здесь, от недавних военных действий", - подчеркнул он.
Гросси посетит Киев для переговоров с Зеленским
Гросси также заявил, что находится в тесном контакте по данному вопросу с российскими властями, а на следующей неделе приедет в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важно оставаться в диалоге, добавил он.
Накануне Гросси сообщил, что лично возглавит проверку Курской АЭС 27 августа с учетом серьезности ситуации из-за боевых действий в регионе. "Безопасность и защищенность всех атомных электростанций имеют центральное и фундаментальное значение для МАГАТЭ", - сказал он, подчеркнув, что цель миссии - дать независимую оценку безопасности и защищенности ядерного объекта.
Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС
Миссия МАГАТЭ осмотрела Курскую АЭС по просьбе Москвы: ранее о приглашении специалистов агентства сообщил президент РФ Владимир Путин, который обвинил Украину в попытке нападения на АЭС под Курском, но никаких доказательств своим обвинениям не привел.
Курская АЭС - одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из них продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. "Росатом" 8 августа утверждал, что на территории АЭС обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет. МИД Украины при этом подчеркнул, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.
ВСУ с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа заявил, что под украинским контролем находится 100 населенных пунктов, занимающих 1294 квадратных километра территории. По его словам, в рамках наступления бойцы ВСУ также взяли в плен 594 российских военных.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!