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Еще одна нефтебаза загорелась в Ростовской области после удара украинского беспилотника

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Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе Фото: AP/Scanpix

После удара украинского беспилотника на другой нефтебазе в Ростовской области начался сильный пожар.

По данным местных источников, ранее в этом районе прозвучал сильный взрыв.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что над регионом были сбиты четыре украинских беспилотника.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Каменский район расположен на северо-востоке Ростовской области, недалеко от границы с оккупированной Луганской областью Украины.

Пожар на крупной нефтебазе в Пролетарской, в противоположном конце Ростовской области, вспыхнувший после удара украинского беспилотника, до сих пор не потушен, а сама нефтебаза горит уже десять дней.

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