Еще одна нефтебаза загорелась в Ростовской области после удара украинского беспилотника

По данным местных источников, ранее в этом районе прозвучал сильный взрыв.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что над регионом были сбиты четыре украинских беспилотника.

Ukraine hit another Russian oil depot, the Glubokinskaya oil depot in the Kamensky District, Rostov region. Several tanks is on fire 🔥

According to Russian news, all drones were intercepted 🤷 pic.twitter.com/ENd512RnOT — Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) August 28, 2024

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Каменский район расположен на северо-востоке Ростовской области, недалеко от границы с оккупированной Луганской областью Украины.

Пожар на крупной нефтебазе в Пролетарской, в противоположном конце Ростовской области, вспыхнувший после удара украинского беспилотника, до сих пор не потушен, а сама нефтебаза горит уже десять дней.

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