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После атаки дронов ВСУ и пожара на нефтебазе в Ростовской области объявлен режим ЧП

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Пожарная машина
Пожарная машина Фото: AP/Scanpix

В понедельник, 19 августа, российские власти объявили чрезвычайное положение в Пролетарском районе Ростовской области, где пожарные уже больше суток пытаются потушить пожар на нефтебазе, вызванный атакой украинских беспилотников.

Пожар начался рано утром в воскресенье после атаки украинских беспилотников.

Днем, через 36 часов после начала пожара, губернатор области Василий Голубев сообщил, что пожар все еще тушат и пострадал уже 41 пожарный.

18 из них пришлось госпитализировать. Пятеро пожарных сейчас находятся в реанимации.

Пролетарск расположен примерно в 200 километрах от границы с Украиной и имеет население более 20 000 человек.

Как заявил Голубев, БПЛА атаковали юго-восток региона. По его словам, силы ПВО якобы отразили атаку, но, "в результате падения обломков" на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

Российские Telegram-каналы выкладывали фото и видео, на котором виден горящий резервуар и столб дыма.

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