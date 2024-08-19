В понедельник, 19 августа, российские власти объявили чрезвычайное положение в Пролетарском районе Ростовской области, где пожарные уже больше суток пытаются потушить пожар на нефтебазе, вызванный атакой украинских беспилотников.
После атаки дронов ВСУ и пожара на нефтебазе в Ростовской области объявлен режим ЧП
Пожар начался рано утром в воскресенье после атаки украинских беспилотников.
Днем, через 36 часов после начала пожара, губернатор области Василий Голубев сообщил, что пожар все еще тушат и пострадал уже 41 пожарный.
18 из них пришлось госпитализировать. Пятеро пожарных сейчас находятся в реанимации.
Пролетарск расположен примерно в 200 километрах от границы с Украиной и имеет население более 20 000 человек.
Как заявил Голубев, БПЛА атаковали юго-восток региона. По его словам, силы ПВО якобы отразили атаку, но, "в результате падения обломков" на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.
Российские Telegram-каналы выкладывали фото и видео, на котором виден горящий резервуар и столб дыма.
A second powerful explosion at the oil depot in Rostov region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2024
It is burning for two days since a drone attack last morning. And now a new explosion. https://t.co/XluDsOvwY9 pic.twitter.com/ifmV9ySL07
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!