После атаки дронов ВСУ и пожара на нефтебазе в Ростовской области объявлен режим ЧП

Пожар начался рано утром в воскресенье после атаки украинских беспилотников.

Днем, через 36 часов после начала пожара, губернатор области Василий Голубев сообщил, что пожар все еще тушат и пострадал уже 41 пожарный.

18 из них пришлось госпитализировать. Пятеро пожарных сейчас находятся в реанимации.

Пролетарск расположен примерно в 200 километрах от границы с Украиной и имеет население более 20 000 человек.

Как заявил Голубев, БПЛА атаковали юго-восток региона. По его словам, силы ПВО якобы отразили атаку, но, "в результате падения обломков" на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

Российские Telegram-каналы выкладывали фото и видео, на котором виден горящий резервуар и столб дыма.

A second powerful explosion at the oil depot in Rostov region.



It is burning for two days since a drone attack last morning. And now a new explosion. https://t.co/XluDsOvwY9 pic.twitter.com/ifmV9ySL07 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2024

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