По его мнению, все "государственно мыслящие партии со схожими взглядами и политические группы должны как можно больше консолидироваться".

"Не буду скрывать, что сейчас мы ведем переговоры с партиями "Код для Риги" и "Движение "За"". Я пока не могу сказать, чем закончится этот процесс, но прогресс есть", - сказал мэр.

"На предстоящих выборах перед нами стоит такой же вызов, как и на предыдущих - будут [Алексей] Росликов и [Айнар] Шлесерс, которые захотят повернуть курс Риги назад, к тому, что было с 2010 по 2020 год. Мы туда не должны возвращаться. Риге предстоит еще много работы, но нам удалось повернуть курс в правильном направлении", - отметил Кирсис.

По его словам, пять лет назад было полное недоверие к Рижскому самоуправлению со стороны выделяющих финансирование европейских органов, банков, не говоря уже об инвесторах, а руководство столичных предприятий было ниже всякой критики. "Теперь все изменилось", - подчеркнул мэр.