В предстоящих в следующем году муниципальных выборах в Риге "Новое Единство" планирует участвовать вместе с партиями "Код для Риги" и "Движение "За"", рассказал в интервью агентству LЕТА мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").
Росликов и Шлесерс - вызов: "Новое Единство" планирует идти на муниципальные выборы вместе с двумя другими партиями
По его мнению, все "государственно мыслящие партии со схожими взглядами и политические группы должны как можно больше консолидироваться".
"Не буду скрывать, что сейчас мы ведем переговоры с партиями "Код для Риги" и "Движение "За"". Я пока не могу сказать, чем закончится этот процесс, но прогресс есть", - сказал мэр.
"На предстоящих выборах перед нами стоит такой же вызов, как и на предыдущих - будут [Алексей] Росликов и [Айнар] Шлесерс, которые захотят повернуть курс Риги назад, к тому, что было с 2010 по 2020 год. Мы туда не должны возвращаться. Риге предстоит еще много работы, но нам удалось повернуть курс в правильном направлении", - отметил Кирсис.
По его словам, пять лет назад было полное недоверие к Рижскому самоуправлению со стороны выделяющих финансирование европейских органов, банков, не говоря уже об инвесторах, а руководство столичных предприятий было ниже всякой критики. "Теперь все изменилось", - подчеркнул мэр.
Также Кирсис сообщил, что на выборах будет кандидатом "Нового Единства" на пост мэра Риги.
Говоря о том, какой, по его мнению, должна быть идеальная коалиция в Рижской думе после выборов, Кирсис отметил, что такая коалиция будет в случае, если "Новое Единство" получит две или три четверти мест, потому что "тогда мы сможем полностью реализовать нашу программу в столице".
"Но это вряд ли произойдет, поэтому придется формировать коалицию. Я вижу в ней тех же партнеров, что и сейчас, но думаю, что мы могли бы неплохо сработаться и с "Прогрессивными". Молодые люди с хорошими идеями могли бы посвятить свою энергию работе, а не прозябать в оппозиции", - отметил Кирсис.
Он также назвал партии, с которыми "Новое Единство" не будет работать в одной коалиции - это Русский союз Латвии, "Согласие" и "Латвия на первом месте".
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