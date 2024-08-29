"Приставка RUS вызывает разные ассоциации". Редактор LSM+ о ребрендинге и межэтническом напряжении

С августа 2024 года мультимедийная платформа RUS.LSM превратилась в LSM+. В чем причина такого изменения и как работается общественному СМИ на русском языке в современном политическом климате Латвии, в эфире программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET поговорили с ответственным редактором LSM+ Александрой Плотниковой.