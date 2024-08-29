С августа 2024 года мультимедийная платформа RUS.LSM превратилась в LSM+. В чем причина такого изменения и как работается общественному СМИ на русском языке в современном политическом климате Латвии, в эфире программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET поговорили с ответственным редактором LSM+ Александрой Плотниковой.
Для абонентов
"Приставка RUS вызывает разные ассоциации". Редактор LSM+ о ребрендинге и межэтническом напряжении
В эфире прозвучало:
- 0:00 Почему RUS.LSM переименовали в LSM+?
- 4:04 Это попытка обойти грядущий запрет на использование русского языка в общественных СМИ?
- 10:27 Насколько в Латвии востребованы польский и белорусский языки?
- 13:53 - Версия на английском языке популяризирует Латвию за рубежом?
- 18:16 - Чем общественные СМИ отличаются от коммерческих;
- 23:00 - LSM - это общественное, а не государственное СМИ;
- 27:02 Грядет процесс объединения Латвийского телевидения, Латвийского радио и платформы LSM;
- 30:58 Русский язык все более маргинализируется в общественном пространстве Латвии;
- 37:21 Межэтническая рознь - это удел социальных сетей;
- 44:15 Цели LSM+ на ближайший год.