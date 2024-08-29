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"Приставка RUS вызывает разные ассоциации". Редактор LSM+ о ребрендинге и межэтническом напряжении

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С августа 2024 года мультимедийная платформа RUS.LSM превратилась в LSM+. В чем причина такого изменения и как работается общественному СМИ на русском языке в современном политическом климате Латвии, в эфире программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET поговорили с ответственным редактором LSM+ Александрой Плотниковой.

В эфире прозвучало:​

  • 0:00 Почему RUS.LSM переименовали в LSM+?
  • 4:04 Это попытка обойти грядущий запрет на использование русского языка в общественных СМИ?
  • 10:27 Насколько в Латвии востребованы польский и белорусский языки?
  • 13:53 - Версия на английском языке популяризирует Латвию за рубежом?
  • 18:16 - Чем общественные СМИ отличаются от коммерческих;
  • 23:00 - LSM - это общественное, а не государственное СМИ;
  • 27:02 Грядет процесс объединения Латвийского телевидения, Латвийского радио и платформы LSM;
  • 30:58 Русский язык все более маргинализируется в общественном пространстве Латвии;
  • 37:21 Межэтническая рознь - это удел социальных сетей;
  • 44:15 Цели LSM+ на ближайший год.
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