Электронные сигареты стали чуть ли не "чумой" в школах Латвии. Согласно данным исследования Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2019 году электронные сигареты регулярно использовали 18% детей в возрасте 13-15 лет. Теперь ситуация стала еще сложнее - в Латвии распространяются нелегальные электронные сигареты, за качество и последствия употребления которых никто особо не отвечает.

В последние годы в школах регулярно поднимают вопрос о курении среди молодежи, что обострилось с приходом на рынок электронных сигарет. Эстетически привлекательные и вкусно пахнущие сигареты быстро завоевали популярность среди молодежи, которая не отказывается от их употребления даже в учебных заведениях.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, школы начали борьбу с новыми видами курения, которые некоторые даже стали называть "чумой". Однако в борьбе с курением как таковым упускается очень важный нюанс - сейчас в интернете расцвел нелегальный рынок электронных сигарет, который свободно доступен и несовершеннолетним лицам. В Telegram-каналах можно купить невероятно широкий спектр самых разнообразных электронных сигарет, в том числе таких, о происхождении которых особо ничего неизвестно.